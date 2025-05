Congo-Brazzaville: Programme Stagi - Des centaines de jeunes congolais bénéficient des stages

Le ministère en charge de la Formation qualifiante et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont lancé, le 6 mai, à Brazzaville le programme Stagi, une initiative de facilitation d'insertion professionnelle via les stages et d'encadrement sur la valorisation des jeunes diplômés en quête d'emploi.

La première cohorte de la génération Stagi vient d'être lancée dans le monde du travail. A travers ce programme, 50% des jeunes inscrits seront déployés au fur et à mesure en stage au niveau des entreprises du secteur privé, des établissements paraétatiques, des ONG et des agences du système des Nations unies. L'autre moitié, conformément aux critères du programme, bénéficiera d'un coaching pour la recherche de l'emploi afin de les aider à prendre conscience de leurs forces et les outiller dans la recherche active de l'emploi. A cet effet, le Pnud s'engage à accueillir 100 stagiaires à raison de 25 par trimestre.

La concrétisation de ce programme est le fruit de la collaboration entre le Pnud, le ministère en charge de la Formation qualifiante et de l'Emploi ainsi que le programme des volontaires des Nations unies et le secteur privé à travers les unions patronales et interprofessionnelles du Congo. « Je suis très heureux d'être retenu par ce programme. Il y a de bonnes perspectives, car c'est vraiment difficile de trouver un emploi malgré nos compétences. Aujourd'hui, je me sens confiant et j'ai l'impression que les portes s'ouvrent enfin. Merci beaucoup au gouvernement et au Pnud », a indiqué un jeune diplômé sans emploi qui passera son premier stage au Pnud.

Stagi s'inscrit comme un outil de l'année nationale de la jeunesse. Ce programme innovant et ambitieux est conçu pour servir de passerelle vers l'emploi, servir de tremplin permettant aux jeunes de se lancer dans une carrière avec leurs aspirations. Chaque stage est conçu pour favoriser la montée en compétences du bénéficiaire et, en réponse aux besoins du marché du travail.

Ce programme consiste d'abord à identifier des talents à travers une base de données de jeunes diplômés dynamiques, ambitieux, prêts à prouver qu'ils sont porteurs de valeur ajoutée. Cette base de données Stagi se veut être une véritable pépite mise à jour régulièrement par appel à candidature pour recueillir la manifestation des intentions des jeunes diplômés en quête de leur première expérience.

Ensuite, ce programme est co-crée et co-piloté entre l'Etat et le secteur privé. Le Pnud y apporte une expertise et des conseils techniques à la phase initiale de ce programme. Cette seconde composante est puissante en ce qu'elle combine les forces du secteur public, avec celles du secteur privé. Cette vision vise à créer de l'espace, de la place pour accueillir les jeunes diplômés.

Le dernier volet de ce programme consiste à suivre les jeunes après leur période de stage en les confiant à des coachs et encadreurs afin de leur ouvrir l'accès à des contenus professionnalisants.

«Tout cet accompagnement, chers jeunes, vous l'aurez compris, vise à vous permettre de mieux vendre votre compétence sur un marché de l'emploi qui est hyper compétitif. Au-delà de vous apporter un stage, je vous invite, chers jeunes, à considérer le programme Stagi comme une véritable plateforme de développement personnel, d'apprentissage et d'autonomisation à votre disposition. C'est un service qui continuera à fleurir et à donner l'espoir d'un avenir radieux à tous les jeunes congolais diplômés, en quête d'emplois », a expliqué la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama- Dian Barry.

Il sied de noter que cette activité de lancement du programme Stagi a été patronnée par le ministre Hugues Ngouélondélé. Par la même occasion, plusieurs partenariats et conventions de stage ont été signés entre des structures du secteur privé et étatique afin de garantir le bon déroulement de cette initiative innovante.