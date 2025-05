Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO construit un bâtiment pour abriter plusieurs services de l'Etat à Oicha

communiqué de presse

La cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord-Kivu, va bientôt disposer d'un bâtiment qui va abriter les locaux de plusieurs services rattachés à l'administration publique. Les travaux de construction du bâtiment ont été lancés mardi 6 mai. Il s'agit d'un projet à impact rapide de la MONUSCO, d'un coût total de 47 860 dollars américains, qui sera exécuté sur une période de trois mois, avec de la main-d'oeuvre locale.

Ce bâtiment abritera les services du Genre, Famille et Enfant, de la Division des Affaires sociales ainsi que le bureau de la Coordination de la Jeunesse du territoire de Beni. « Un projet longtemps attendu, un rêve qui se concrétise aujourd'hui. Ça fait notre joie et notre fierté parce que cela va nous donner une disponibilité de travail dans un bon environnement. Ça nous donne du courage, de la motivation pour accueillir des visiteurs dans notre bureau et de bonnes conditions », se réjouit Bernadette Kahindo Mbamulyakoki, la cheffe du bureau du Genre, Famille et Enfant.

Du côté de la MONUSCO, on explique que doter le territoire de Beni de bureaux modernes et équipés permettra aux femmes et aux jeunes, notamment les filles, de mettre en pratique les contenus des résolutions 1325 (Femmes, Paix et Sécurité) et 2250 (Jeunes, Paix et Sécurité).

Bernadette Kahindo Mbamulyakoki ajoute que ce nouveau bâtiment va notamment répondre au problème d'exiguïté des infrastructures actuelles qui ne permettait pas une bonne qualité de prestation en faveur des usagers des services publics. « Nous remercions vivement notre partenaire la MONUSCO qui a songé à nous et surtout pour la promotion des femmes et leur participation à la bonne gouvernance », explique-t-elle. Ce projet prévoit également l'équipement du bâtiment avec, notamment, une salle de réunions pouvant accueillir plus de 30 personnes.

Les projets à impact rapide de la MONUSCO jouent un grand rôle dans la stabilisation des institutions de l'Etat, à travers la construction ou la réhabilitation des infrastructures détruites ou inexistantes pour le bon fonctionnement de l'Etat avec, pour finalité, la protection des civils. Par le passé, Oicha a bénéficié d'autres projets similaires. En 2023, la MONUSCO avait financé la construction d'un nouveau commissariat de police.

Au cours de la même année, une salle de formation de la police d'Oicha avait également été inaugurée. Un autre projet de la MONUSCO dont le chef de la composante police de l'époque, le général Mody Berethe, avait souligné la nécessité pour avoir une police formée afin de relever le défi de la sécurité des biens et des personnes dans une zone où la situation sécuritaire est souvent « inquiétante ».