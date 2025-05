Egypte: Signature d'un MoU dans le domaine de la santé entre le pays et l'Arabie saoudite

Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a signé un mémorandum d'entente (MoU) avec le ministère de la Santé du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'une coopération pour relever un certain nombre de défis communs en matière de santé, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.

Ceci en marge de la visite de M. Abdel Ghaffar en Arabie Saoudite, qui a débuté hier et qui doit durer deux jours. Dans un communiqué publié dimanche, le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Hossam Abdel Ghaffar, a déclaré que le MoU visait à renforcer la coopération dans les programmes de santé publique, la lutte contre les épidémies, les services thérapeutiques, la médecine virtuelle, l'assurance maladie, le partage des expériences réussies, les applications de santé en ligne et les technologies modernes de la santé.

Ce MoU prévoit l'échange des expériences dans les domaines des soins pharmaceutiques, de la sécurité pharmaceutique, des systèmes de surveillance antimicrobiens, de la pharmacie virtuelle et de la télépharmacie, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé. Et d'ajouter que le MoU prévoit aussi un échange des visites entre les experts et les spécialistes des deux pays, et l'organisation de conférences, de colloques communs.