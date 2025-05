Madagascar: Les vendeurs de rue de retour sur l'avenue de l'Indépendance

Fin mars, l'avenue de l'Indépendance, au coeur de la capitale malgache, avait été vidée en quelques jours de tous ses marchands ambulants. Une décision de la municipalité voulue durable et prise au nom d'un retour à l'ordre et à la sécurité dans le centre-ville. Mais la maire d'Antananarivo se heurte, dans ce dossier, à la résistance des vendeurs de rue qui reprennent discrètement leur quartier depuis une semaine.

Les marchands de rue se font de nouveau entendre sur l'avenue de l'Indépendance. Si leur présence est interdite, elle est, dans les faits, de nouveau tolérée, à condition de ne pas étaler ses marchandises.

Hanitra est revenue, de peur de perdre sa clientèle habituelle dans la zone, mais elle se fait discrète. Vendeuse de crédit téléphonique depuis 18 ans, elle racole les clients et fuit les agents de police municipale. « Les maires de la ville ont tous essayé de nous faire partir et on a toujours réussi à revenir. Cette fois, on demande la grâce de madame la maire, explique-t-elle. C'est chez nous ici. On ne pourra pas vendre ailleurs. Les autres quartiers où on nous propose d'aller sont déjà pris par d'autres marchands. »

L'avenue de l'Indépendance métamorphosée

L'avenue a été métamorphosée en un temps record sous les yeux des Tananariviens le mois dernier. Avec le retour progressif des marchands, elle tend à redevenir l'endroit animé et bondé qu'elle a toujours été.

Andry se dit partagé. « Je suis mitigé. D'un côté, quand ils étaient partis, la rue était propre et on pouvait circuler librement. Avant, c'était irritant de se faire toujours racoler, témoigne le riverain. D'un autre côté, si ces marchands de rue sont là, c'est qu'il y a une raison : la crise de l'emploi à Antananarivo. Ils n'ont pas le choix donc je les comprends. »

Un premier revers pour la maire de la capitale, Harilala Ramanantsoa, élue il y a moins de quatre mois. Comme ses prédécesseurs, elle avait promis une ville définitivement libérée des vendeurs informels dans les zones les plus encombrées.