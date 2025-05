Afrique: Union Africaine / RDC - La paix au centre des échanges

Le Président de la Commission de l'Union Africaine S.E. Mahmoud Ali Youssouf a reçu ce 07 Mai 2025 Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo. Au centre de leurs échanges, « la situation de la RDC » qui interpelle sur un éminent besoin de paix et de sécurité.

Alors que le contexte actuel à l'Est de la RDC demeure préoccupant, la Ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, s'active et s'engage dans l'établissement de la paix et la redéfinition de l'identité de son pays, accomplissant pleinement son rôle.

En échange à Addis-Abeba en Éthiopie, cette dernière a soumis une fois de plus à l'autorité de l'Union Africaine l'urgence qui siège dans son pays. Sur le site de l'UA, on apprend que « leurs discussions constructives ont porté sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, avec une attention particulière aux efforts de médiation menés par l'UA et à l'initiative conjointe CAE-SADC ».

Il faut noter que le Président de la Commission de l'UA a salué tous les efforts diplomatiques en cours en faveur d'un processus de paix coordonné et inclusif.

Par conséquent, la Ministre Kayikwamba Wagner a souligné la gratitude de son gouvernement envers l'Union Africaine pour son rôle dans la paix régionale, en réaffirmant l'engagement de la RDC à adopter « des solutions africaines aux problèmes africains ».

Cet échange, à ce jour, suscite un espoir pour la République démocratique du Congo en vue d'un véritable soutien de l'UA.

À noter que le Président en exercice de la Commission de l'Union africaine a été ministre des Affaires étrangères de Djibouti de 2005 à 2025, période durant laquelle il a acquis une bonne connaissance des rouages de ce poste, dirigeant la politique extérieure et la supervision des relations avec d'autres pays et organisations internationales.