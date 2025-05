Sénégal: Accès aux financements climatiques - Le BMN renforce les compétences des PME

Dans le cadre de l'animation de son Centre de Production Propre, le Bureau de Mise à Niveau (BMN), en collaboration avec la African Climate Foundation (ACF), a tenu à Dakar hier, mardi 6 mai, sa troisième session de formation sur la finance verte, destinée aux PME. Axée sur les exigences du marché carbone et la finance durable, cette rencontre visait à renforcer les compétences en matière de financement climatique.

Au Sénégal, le manque d'informations précises sur les mécanismes de financement climatique constitue un frein pour les acteurs territoriaux. Le Bureau de Mise à Niveau, structure étatique dédiée à l'appui du secteur privé, entend remédier à cette situation en renforçant les capacités des entreprises à élaborer et à mettre en oeuvre des projets respectueux de l'environnement.

Cette initiative s'inscrit dans un partenariat stratégique avec l'ACF, qui promeut l'intégration des principes de durabilité, d'efficacité énergétique et d'économie circulaire dans le tissu entrepreneurial national. Mme Fatou Dyana Ba, directrice du BMN, souligne que l'engagement vers une production propre nécessite, au-delà de la volonté, un accès effectif aux ressources techniques et financières.

Trois formations ont été déployées dans ce cadre : « à Thiès (efficacité énergétique et projets photovoltaïques), à Dakar (marché du carbone et finance durable) et dans les jours à venir à Ziguinchor (économie circulaire), formant une trentaine d'acteurs issus des secteurs entrepreneurial, financier, institutionnel et médiatique.

Cette démarche s'inscrit dans la vision de l'Agenda Sénégal 2050, qui promeut une industrialisation durable et compétitive. Depuis 2010, le BMN a mis en oeuvre plusieurs actions structurantes telles que le projet Vulgo Durable, des sessions sur le green banking, et des partenariats avec l'Agence Française de Développement (programme DUVERT).

Mme Fatou Sagna Sow, conseillère technique au ministère de l'Industrie et du Commerce, a salué le rôle moteur du BMN et réaffirmé l'appui de l'État à cette structure, considérée comme un acteur clé dans la stratégie de développement industriel et durable du Sénégal.