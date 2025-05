Afin de faire face aux enjeux climatiques et leurs impacts sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, Développement international Desjardins (DID), en partenariat avec Affaires mondiales Canada (AMC), a organisé mardi 6 mai une journée de sensibilisation sur le thème : « Finance inclusive et climat : un levier d'autonomisation pour les femmes et les jeunes.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet d'Appui à l'Autonomisation Économique et Sociale des Femmes et Jeunes (PAFEJ), vise à définir le rôle des institutions financières dans l'autonomisation économique des femmes et des jeunes afin d'identifier les leviers financiers pour favoriser l'adaptation et l'atténuation à travers des produits et services adaptés.

« Aujourd'hui, le climat c'est un enjeu. Donc, nous nous travaillons avec les jeunes et les femmes pour leur autonomisation financière. C'est-à-dire que nous travaillons avec les institutions financières pour avoir de l'épargne, avoir du crédit pour leurs activités de revenues et aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'impact que le climat a sur ces activités d'épargne des femmes et des jeunes », a expliqué Dominique Owekisa, représentant de Développement international Desjardins (DID), une organisation d'origine canadienne au Sénégal.

Bien qu'il admette l'existence de défis qui sont devenus un enjeu majeur, mais le plus important selon M. Owekisa c'est, « comment nous en tant que projet, en tant que association professionnelle des institutions financières, pouvons accompagner nos bénéficiaires, nos clients à pouvoir faire face à ces enjeux-là. »

Ce projet est un accord de contribution de plus 6 ans, conclu en septembre 2022 par le ministère des Affaires mondiales Canada (AMC), avec Développement international Desjardins (DID), pour la réalisation du projet d'Appui à l'autonomisation économique et sociale des femmes et jeunes (PAFEJ) au Sénégal. Il vise à renforcer l'autonomie économique et sociale des femmes et des jeunes diplômés dans trois régions du sud du Sénégal (Tambacounda, Kolda, Sédhiou) et dans deux départements de Dakar (Rufisque et Guédiawaye) à travers la mise en oeuvre d'une stratégie coordonnée favorisant leur inclusion financière...

A ce titre, interrogé sur le choix porté sur les trois régions du sud comme zone d'intervention du projet, il répond, « Avec la coopération canadienne nous accompagnons des bénéficiaires qui sont dans ces localités-là. Au sud du Sénégal, c'est une région qui produit beaucoup pour le pays mais qui a aussi ses défis pour l'inclusion financière. »

Quant au choix des deux départements de Dakar, notamment Rufisque et Guédiawaye, il évoque des zones où il y a une forte concentration des jeunes. « Quand on regarde Dakar, avec Rufisque et Guédiawaye, c'est là où il y a le plus de jeunes. Aujourd'hui, si on veut travailler sur des questions de trouver de l'emploi, d'accompagner les jeunes, de les financer c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va retrouver beaucoup de nos bénéficiaires », a expliqué le responsable du projet pour l'autonomisation des femmes et des jeunes au Sénégal.