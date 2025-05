Ile Maurice: La billetterie de «Mash Up Di Place» ouverte

C'est une annonce qui fait déjà battre le coeur des mélomanes mauriciens : Burna Boy, superstar de l'afrobeat, se produira sur la scène du Tribeca Mall le samedi 2 août 2025, dans le cadre du festival Mash Up Di Place, organisé par Elysium Events, en partenariat avec Coca-Cola et Phoenix Beverages (PhoenixBev). L'émotion était palpable lors de la présentation officielle tenue à Lakaz Cascavelle, où la confirmation de la venue de Burna Boy a suscité une vague d'enthousiasme.

La billetterie a officiellement ouvert le jeudi 1eᣴ mai. Les organisateurs ont tenu à proposer des tarifs accessibles afin que le plus grand nombre puisse participer à cet événement unique. Les modalités de réservation sont disponibles sur les canaux officiels du festival.

Pour de nombreux fans, ce concert est bien plus qu'un simple événement musical : c'est la concrétisation d'un rêve - celui de voir sur scène l'un des artistes les plus emblématiques du continent africain, dont les tubes résonnent aux quatre coins du globe. Avec des prestations mythiques au Madison Square Garden et dans les plus grands festivals internationaux, Burna Boy s'est imposé comme une figure incontournable de la musique contemporaine. Sa venue à Maurice représente une opportunité rare d'assister à une performance inédite mêlant nouveautés et classiques intemporels. L'artiste ne sera pas seul : des artistes locaux partageront également la scène.

Mash Up Di Place, plus qu'un concert, se veut un rendez-vous fédérateur. Il réunira les générations, les cultures et les sensibilités musicales autour d'une passion commune : celle de la musique vivante. Locaux, visiteurs de la région et amateurs de musique du monde entier sont attendus pour vibrer ensemble, au coeur de l'île.

Dans cette aventure ambitieuse, Coca-Cola et Phoenix Beverages jouent un rôle central. Leur engagement constant envers les initiatives culturelles a permis de donner vie à ce projet, qui s'annonce comme un moment fort de l'histoire musicale mauricienne.

L'attente touche à sa fin. Le compte à rebours est lancé. Et pour beaucoup, le 2 août restera une date gravée dans les mémoires.