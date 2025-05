Ile Maurice: Une année de transformation et de consolidation pour les services financiers non bancaires

Dans un environnement financier mondial toujours marqué par les séquelles de la pandémie et les tensions géopolitiques, la Financial Services Commission (FSC) de Maurice dresse un bilan solide de l'année financière 2023-24. L'institution régulatrice des services financiers non bancaires souligne des avancées stratégiques majeures et une résilience affirmée du secteur.

Le pays se classe désormais 60e au niveau mondial dans le Global Financial Centres Index, tout en conservant la 5e position dans la région Moyen-Orient & Afrique. Une progression remarquable est également enregistrée dans le domaine de la fintech, avec un bond de 12 places dans le Fintech Index, atteignant la 75e position. Maurice figure par ailleurs parmi les 15 centres financiers mondiaux les plus prometteurs à court terme.

Par ailleurs, le rapport annuel précise que la FSC a délivré 1 237 nouvelles licences Global Business en 2023-24, contre 1 087 l'année précédente. Ce dynamisme reflète la confiance renouvelée dans la juridiction mauricienne. L'intérêt croissant pour les actifs virtuels (VA) et les sociétés à capital variable (VCC) se confirme : sept licences ont été émises sous la loi VAITOS (Virtual Assets and Initial Token Offering Services) et 19 sous la loi VCC. En mai 2024, la plateforme FSC One a été présentée aux acteurs du secteur pour améliorer le processus d'autorisation.

Le rapport ajoute également que le secteur Global Business a contribué à 8,3 % du PIB en 2023, avec plus de 5 600 emplois directs générés. Le modèle de supervision de la FSC, basé sur une approche de gestion des risques, combine inspections sur site et supervision à distance. La commission travaille également à la mise en place d'un projet centralisé de e-KYC, en collaboration avec les parties prenantes du secteur.

La FSC a initié une révision majeure du Securities Act afin de l'aligner aux standards internationaux. Plusieurs textes ont été soumis à consultation publique, notamment les règles sur les fonds verts (Mauritius Green Fund) et les régulations des fonds d'investissement. Le nombre de fonds enregistrés s'élève à 1 014, et les gestionnaires de CIS à 455, en légère hausse.

Dans le secteur de l'assurance, des progrès notables ont été réalisés, notamment en matière de réassurance, avec la rédaction en cours d'un nouveau cadre réglementaire. L'adoption des normes IFRS 17 a également été accompagnée par la FSC, qui a accordé des délais aux assureurs pour se conformer.

Enfin, la commission travaille sur des initiatives sociales clés, telles que la micro-pension pour les travailleurs du secteur informel et la mise en place d'un système de bonus-malus pour l'assurance automobile.