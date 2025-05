Ile Maurice: Jérôme Faure - «Certains pensaient qu'un Mauricien ne pouvait être sommelier»

interview

Depuis plusieurs années, La Paulée by Constance Hotels & Resorts est devenue un événement incontournable pour les amateurs de vins. Cette année, l'évènement aura lieu du 11 au 17 mai. Derrière ce rendez-vous unique se trouve Jérôme Faure, «Corporate Sommelier» du groupe, qui partage sa passion et son savoir-faire avec les clients, les jeunes talents et les vignerons du monde entier. À travers son parcours, il contribue à faire grandir la culture du vin dans l'île et à valoriser un métier encore trop peu connu.

Qu'est-ce ce qui vous a incité à devenir sommelier ?

Je suis entré dans l'univers de l'hôtellerie en 2004, au Constance Lemuria aux Seychelles, où j'ai exercé pendant un peu plus d'un an. Ensuite, je suis arrivé à Maurice pour prendre en charge la sommellerie du groupe, qui comptait alors seulement trois hôtels. Depuis, je suis resté fidèle à Constance. Le groupe m'a fait confiance et m'a offert les moyens de m'exprimer pleinement et de m'épanouir dans ce métier.

Ma passion pour la gastronomie remonte à mon enfance, bercée par une mère passionnée de cuisine, toujours à la recherche de nouvelles recettes. C'est à cette époque que mon sens du goût a commencé à se développer. À l'origine, ma première passion était la cuisine. Ayant pour ambition d'ouvrir un jour mon propre restaurant, je me suis lancé dans des études sur le sujet, obtenant successivement un Brevet d'études professionnelles, un Brevet de technicien hôtelier et un Brevet de technicien supérieur en Management, en hôtellerie-restauration, spécialité cuisine. Ne connaissant pas du tout le monde du vin, j'ai décidé de pousser un peu plus loin mes études en optant pour une mention complémentaire en sommellerie. C'est ainsi que j'ai découvert un univers qui allait profondément me passionner.

Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'univers du vin et dans votre rôle de «Corporate Sommelier» chez «Constance Hotels & Resorts» ?

Ce qui me passionne dans l'univers du vin, c'est sa richesse et la relation avec les terroirs et les histoires qu'il raconte. En tant que Corporate Sommelier, j'aime avant tout partager cette passion, que ce soit avec les clients ou les jeunes sommeliers que je forme. Chaque bouteille de vin a une histoire à raconter et mon rôle est de faire le lien entre ces histoires et l'expérience que nous offrons à nos hôtes. La sommellerie est un domaine où l'on ne cesse d'apprendre et de découvrir et j'adore cette dynamique.

Quelle est votre vision personnelle du métier de sommelier aujourd'hui ?

Le métier de sommelier a énormément évolué à Maurice. Quand je suis arrivé, il y avait à peine trois ou quatre sommeliers dans l'île. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50, rien qu'au sein des hôtels Constance. Le métier s'est professionnalisé, il est devenu un pilier de l'expérience gastronomique et il est enfin reconnu. Il y avait des préjugés : certains pensaient qu'un Mauricien ne pouvait pas être sommelier, faute de culture du vin. Je pense exactement le contraire. Avec de la passion, de la curiosité et une vraie volonté d'apprendre, tout est possible. La sommellerie est un métier exigeant, qui demande rigueur, formation continue et ouverture au monde. Et aujourd'hui, nos sommeliers mauriciens sont capables de se mesurer aux meilleurs à l'international.

La Paulée en est à sa huitième édition. Comment cet événement s'est-il imposé comme un rendez-vous incontournable dans le monde du vin au niveau local ?

La Paulée s'est véritablement imposée comme un événement incontournable à Maurice grâce à sa capacité à réunir des vignerons, des sommeliers et des chefs de renommée internationale. C'est un lieu d'échange, de partage et d'apprentissage, où nos sommeliers peuvent perfectionner leurs compétences, tout en découvrant de nouveaux accords mets-vins. Pour nos invités, c'est une expérience immersive autour du vin et de la gastronomie. L'événement est devenu un moment clé de la scène gastronomique à Maurice, où la sommellerie est mise en valeur et célébrée.

En quoi La Paulée s'inspire-t-elle de la tradition bourguignonne, tout en y ajoutant une touche propre à l'île ?

La Paulée de Meursault est bien plus qu'une simple tradition, c'est un véritable échange entre vignerons et convives, célébrant la fin des vendanges en Bourgogne. Avec La Paulée by Constance Hotels & Resorts, notre but est de capturer cet esprit en offrant à nos invités une expérience oenologique inoubliable. Chaque édition est une explosion de saveurs et de couleurs. Le succès de cet événement réside dans sa diversité et son esprit de découverte sans cesse renouvelé, mais surtout pour sa convivialité lors des repas. Chaque convive peut venir avec ses propres vins, sans payer de droit de bouchon afin de partager avec sa table.

Quels seront les temps forts de la huitième édition et quels invités ou domaines prestigieux attendez-vous cette année ?

L'édition 2025 de La Paulée sera marquée par des moments exceptionnels, avec une programmation de dégustations variées, mettant à l'honneur des domaines prestigieux venus du monde entier. Nous commencerons avec Hamilton Russell d'Afrique du Sud, suivi par le Domaine Geantet-Pansiot de Bourgogne, puis le Domaine Olivier Rivière d'Espagne et Bordeaux, et enfin la Maison Weingut Bründlmayer d'Autriche, ainsi que les champagnes Krug. La semaine se terminera en apothéose avec une soirée de gala à L'Archipel du Constance Prince Maurice.

La compétition du Meilleur Sommelier de La Paulée, qui se tiendra au Constance Belle-Mare Plage, sera également un temps fort de l'événement. Nous proposerons aussi une nouveauté pour cette édition : la présence exceptionnelle de Vicente Gutierrez Mariette de la Maison Hernández Jiménez, véritable maître dans l'art du découpage de jambon ibérique à la main. Son savoir-faire offrira aux invités un moment de dégustation unique, entre performance culinaire et immersion culturelle. Ce sera une belle rencontre entre les saveurs du vin et la tradition espagnole du jamón ibérico.

L'événement met l'accent sur la transmission du savoir. Comment cette dimension se manifestet-elle concrètement durant La Paulée ?

La Paulée est un véritable moment de transmission du savoir. Nous organisons des Master classes avec des vignerons renommés, ce qui permettra à nos sommeliers d'élargir leurs connaissances, de goûter des vins de qualité et d'échanger directement avec les producteurs. Ces échanges permettent de comprendre les spécificités des terroirs et les philosophies des domaines viticoles, et cette expérience se transmet ensuite à nos clients. Les sommeliers apprennent à affiner leur palais, à perfectionner leurs accords mets-vins, et à transmettre cette expertise avec passion.

Quel rôle jouent les échanges avec les vignerons internationaux dans la formation des sommeliers du groupe Constance ?

Les échanges avec les vignerons sont essentiels pour la formation de nos sommeliers. Ils permettent à ces derniers de sortir du cadre théorique et de découvrir directement les réalités du terroir et du processus de vinification. C'est une approche d'apprentissage unique, qui enrichit la compréhension des vins en permettant à nos équipes de découvrir leur histoire et les philosophies des producteurs. Ces partages nourrissent la culture du vin de nos sommeliers et les aident à affiner leur sens critique. Nos sommeliers ont également des opportunités d'aller se former à l'étranger, ce qui leur permet de diversifier leurs expériences et d'élargir leurs horizons professionnels.

Comment accompagnez-vous les jeunes talents dans ce métier exigeant, notamment à travers ce type d'événement ?

Nous avons mis en place une vraie dynamique de transmission. Lors d'événements comme La Paulée, les jeunes sommeliers peuvent participer à des dégustations guidées, à des Master classes, et surtout échanger avec des professionnels venus du monde entier. On les accompagne aussi à travers du mentorat interne, des formations continues, et des concours comme celui du Meilleur Sommelier de La Paulée. L'idée est de leur offrir toutes les clés pour grandir dans ce métier, développer leur curiosité et leur confiance, et s'épanouir dans un environnement exigeant mais passionnant.

Quel est l'impact de cet événement sur la reconnaissance du métier de sommelier à Maurice ?

La Paulée est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur et qui attire de nombreux oenophiles locaux et internationaux, professionnels comme amateurs. Il place Maurice sur la carte internationale du vin et de la gastronomie. Il met en lumière notre expertise, notre rôle dans l'expérience gastronomique et donne de la visibilité à nos talents locaux. En valorisant la sommellerie à travers des concours, des Master classes et des échanges avec des vignerons internationaux, on montre qu'il s'agit d'un vrai métier de passion, de savoir-faire et d'exigence. Et surtout, on prouve qu'à Maurice, nous avons des sommeliers capables de rivaliser avec les meilleurs.

Voyez-vous une évolution de la culture du vin dans l'île ces dernières années ? Si oui, à quoi l'attribuez-vous ?

La culture du vin à Maurice a largement évolué ces dernières années. Il y a de plus en plus d'intérêt pour le vin, et les événements comme La Paulée contribuent à sensibiliser la population locale. Aujourd'hui, les Mauriciens sont plus curieux et engagés dans la découverte de nouveaux vins. Cette évolution s'explique par la professionnalisation de la sommellerie, l'accès à des vins de qualité à travers l'île et les efforts constants pour éduquer et former les jeunes talents.

Quels sont vos objectifs à long terme pour continuer à faire rayonner la sommellerie à Maurice et dans l'océan Indien ?

Mon objectif principal est de continuer à former des sommeliers mauriciens capables d'évoluer au plus haut niveau, ici comme à l'international. Je veux que la sommellerie soit perçue comme un vrai métier de passion et de rigueur, avec des possibilités de carrière concrètes. Nous avons déjà accompli des progrès significatifs, mais il reste encore du chemin à parcourir. À travers des événements comme La Paulée by Constance Hotels & Resorts, des formations et des échanges avec des experts venus du monde entier, on crée un environnement où nos talents peuvent grandir, apprendre et se faire remarquer.