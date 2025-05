Algérie: Massacres du 8 mai 1945 - Exposition de photographies du moudjahid Mohamed Kouaci à Tizi-Ouzou

Tizi-Ouzou — Une exposition de photographies du Moudjahid et photographe, Mohamed Kouassi (1922-1996), est inaugurée mardi à la maison de la culture, Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Intitulée "Témoignages photographiques, 1958-1963", l'exposition de 110 photos qui s'étale jusqu'au 26 de ce mois de mai, immortalise différents évènements de la Guerre de libération nationale, et des portraits de dirigeants de l'Armée de libération nationale (ALN) et du Front de libération nationale (FLN), et permet au public de découvrir des personnalités amies de l'Algérie et le combat du peuple algérien pour son indépendance.

Elle retrace la vie des Algériens, simples citoyens et combattants, dans leur vie quotidienne, dans les villages, les camps de réfugiés, les centres d'entraînement et les bases de l'ALN ainsi que dans les maquis et les réunions des dirigeants de premier plan de la révolution, ou encore dans les forums et réunions internationales.

En plus des photographies immortalisant les réfugiés dans leur vie de camps ou aux frontières, à leur retour en Algérie, les moudjahidine au maquis, les festivités et liesse au lendemain de l'indépendance, l'exposition comporte également des portraits de plusieurs personnalités de premier plan.

Des chefs de la révolution, dont Mohamed Boudiaf, Ahmed Ben Bella, Hocine Ait Ahmed, Saâd Dahlab, Krim Belkacem, Lakhdar Bentobbal, ainsi que des amis de la révolution, dont les dirigeants, le général Josip Broz Tito, Patrice Lumumba, Fidel Castro et Che Guevara, sont immortalisés par le pionnier de la photographie en Algérie.

"Le travail accompli par Mohamed Kouaci est d'une importance capitale pour la restitution et la transmission de l'Histoire de la guerre de libération et des premiers pas de la construction nationale, aux générations actuelles", a souligné Abderrahmane Djelfaoui, écrivain photographe, lors de sa présentation de l'exposition.

Ses photographies étaient, d'abord, estampillées "Service photo du ministère de l'Information du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA)", puis au nom de l'agence Algérie presse service (APS) à sa création en décembre 1961.

Né à Blida en 1922, Mohamed Kouassi a milité au sein du Parti du peuple algérien (PPA) et du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et rejoint, en 1955, alors étudiant à Paris, l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) et la fédération de France du FLN.