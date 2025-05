Tunisie: Gafsa - Les serpents venimeux sèment la terreur

Plusieurs zones du gouvernorat de Gafsa, dans le sud de la Tunisie, notamment les districts de Gafsa et de Ghannouch, connaissent une recrudescence notable des serpents venimeux et une augmentation des morsures de serpent, suscitant de grandes craintes chez les citoyens et entraînant des incidents graves, dont un décès au cours de l'été 2023.

Les serpents venimeux, en particulier le cobra africain, dont certains ont été trouvés à proximité d'écoles et d'espaces et d'établissements publics, sont devenus une menace pour la vie des citoyens, en particulier dans les zones rurales. Ces incidents ne se limitent pas aux animaux sauvages, mais s'étendent aux lieux fréquentés par les enfants et les adultes, ce qui fait de la sensibilisation et des mesures préventives une nécessité urgente.

Dans le district de Ghannoush, un serpent cobra africain a récemment été trouvé dans la cour d'une école, ce qui a suscité l'inquiétude des parents et du personnel éducatif, qui ont craint pour la sécurité des élèves.

Les changements climatiques et les températures élevées de ces derniers jours ont pu favoriser la propagation de ces reptiles venimeux, car les serpents vivent dans des environnements chauds et trouvent en été les conditions idéales pour émerger, surtout après les pluies qui apportent des plantes formant un environnement favorable à leur reproduction.

Pour sa part, Mongi Afi, représentant de l'UTAP à Gafsa, a déclaré à Diwan FM que son ministère s'emploie à sensibiliser les citoyens, en particulier les agriculteurs, à la nécessité de débarrasser les terres agricoles des mauvaises herbes qui constituent un habitat idéal pour les serpents, et que les autorités locales, en coopération avec les municipalités, ont commencé à nettoyer les zones autour des installations publiques telles que les écoles et les dispensaires.

Voici quelques conseils pour faire face aux serpents venimeux :

Les citoyens, en particulier les enfants, doivent éviter les endroits où l'herbe est dense ou les rochers couverts de terre, où les serpents préfèrent se cacher.

Il est important de sensibiliser la population à l'élimination des mauvaises herbes autour des maisons et des écoles, car ces endroits sont considérés comme un environnement idéal pour les serpents.

En cas de morsure, n'appliquez pas de glace sur la plaie et n'essayez pas d'aspirer le venin, mais appelez une ambulance et rendez-vous à l'hôpital le plus proche pour un traitement approprié.