Tunisie: Ariana célèbre sa 29e édition du Festival des Roses du 09 au 25 mai 2025

La ville d'Ariana renouvelle son engagement envers la beauté, l'environnement et la culture en accueillant la 29e édition du Festival des Roses, du 9 au 25 mai 2025, sous le slogan évocateur : "Avec les roses d'Ariana... la Tunisie est plus belle". Ce rendez-vous annuel, devenu emblématique, s'impose comme un événement phare du printemps tunisien, mêlant tradition florale, engagement citoyen et rayonnement artistique.

L'édition 2025 se distingue par une programmation diversifiée. Deux grands salons réuniront 121 exposants issus des secteurs municipaux et économiques. Sur le plan environnemental, dix initiatives ambitieuses seront mises en oeuvre, dont la plantation de deux mille rosiers, l'aménagement d'espaces verts et la transformation de sites dégradés en jardins fleuris, répartis sur les lieux publics, hôpitaux, écoles et places urbaines.

Plusieurs manifestations culturelles rythmeront le festival : carnavals, ateliers de création, expositions artistiques, concours de design et spectacles traditionnels seront au coeur des festivités. Quatre sessions de formation axées sur l'entrepreneuriat, les métiers de la rose et les projets durables enrichiront le volet éducatif de l'événement. Côté sport, quatre tournois intergénérationnels seront organisés, tandis qu'une tente santé offrira des dépistages gratuits pour le diabète et l'hypertension.

Plus qu'une célébration florale, le Festival des Roses d'Ariana est un hymne à la vie, à la nature et à la solidarité. Il incarne l'image d'une ville qui s'épanouit, engage ses citoyens et fleurit chaque année un peu plus le coeur de la Tunisie.