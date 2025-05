Sénégal: Bakel - Cheikh Tidiane Dieye annonce un accès 'permanent' à l'eau potable pour une trentaine de villages

Gabou — Au total, une trentaine de villages de la commune de Gabou (Bakel, est) vont bénéficier d'un accès "permanent" à une eau potable dès le mois de juin, grâce à la livraison d'un château d'eau de 300 m3 en construction au niveau du village de Sira Mamadou Bocar, a annoncé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

"L'État a pris les mesures nécessaires pour réaliser des ouvrages qui permettront à la population de pouvoir accéder à une eau de qualité et en quantité. Ce château d'eau pourra non seulement desservir cette localité, mais également 32 autres villages environnants", a-t-il expliqué.

Cheikh Tidiane Dièye procédait, mardi, au lancement du projet d'accès à l'eau potable à Sira Mamadou Bocar, en présence des autorités administratives et du directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng.

Le représentant de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID), ainsi que des élus locaux du département étaient de la délégation qui a d'abord visité le forage devant alimenter le château d'eau, situé à 18 km.

"L'intérêt et la pertinence de ce projet, c'est qu'il s'aligne parfaitement à la vision de l'agenda de transformation Sénégal 2050. Le président de la République, dans le volet Eau et Assainissement, nous a demandé de tout mettre en oeuvre pour que tous les Sénégalais et Sénégalaises puissent accéder à une eau de qualité et à des coûts de plus en plus abordables", a déclaré M. Dièye.

Quelque 33. 567 habitants seront impactés par ce projet financé par l'État à hauteur de 1,3 milliard FCFA et dont le but est d'améliorer les conditions de vie de la population du département de Bakel en leur assurant l'accès à l'eau potable, indique un document de presse.

"En venant ici, l'environnement est difficile. En plus de ces défis de la nature, ces populations continuent de vivre dans un manque criant d'eau, cela n'est pas acceptable", a déploré le ministre, appelant à une gestion multi-acteurs de l'eau.

Cheikh Tidiane Dièye a promis de revenir à Bakel au cours des mois prochains. "Cette tournée sera liée à la question de la maîtrise et de la gestion des eaux du fleuve pour lutter contre les inondations et les crues ou tout au moins atténuer leurs effets", a-t-il précisé.

Un transfert d'eau sur 18 kms sera réalisé pour alimenter ce château d'eau avec un système hybride (électricité et solaire) pour pouvoir pomper l'eau à cette distance, a dit M Dieng, le directeur général de l'Ofor.

"On a implanté le forage là où il y a de l'eau pour la transférer vers les besoins. À Sira Mamadou Bocar, même il n'y a pas d'eau pour la production, on a mis un système hybride pour pomper sur autant de distance et diminuer le coût de l'énergie", a ajouté M. Ndiaye.