Tunisie: Forsa-Street 2025 - Un parcours interactif pour orienter la jeunesse vers l'avenir professionnel

Après un franc succès à Tunis en 2024, où environ 1000 jeunes avaient participé, l'événement Forsa-Street a réaffirmé son engagement lors de sa sixième édition, qui s'est tenue au Complexe des jeunes de Sousse les 3 et 4 mai 2025. L'objectif principal de cette initiative, accompagner les jeunes Tunisiens dans la construction de leur avenir professionnel, a été au coeur de ces deux journées.

Organisé par la GIZ Tunisie, à travers le Centre Tuniso-Allemand pour la Migration et le Développement (ZME), en partenariat avec les ministères de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Forsa-Street s'est imposé comme une plateforme d'orientation incontournable, alliant information, action et inspiration.

Les jeunes participants ont eu l'opportunité de découvrir un labyrinthe interactif, conçu pour les guider à travers les différentes étapes d'un parcours vers l'emploi, la formation ou l'entrepreneuriat. Chaque station du labyrinthe a offert des conseils pratiques, des témoignages enrichissants et un contact direct avec des professionnels et des conseillers, le tout dans une approche concrète et accessible. L'événement a ainsi permis de mettre en lumière la diversité des voies possibles, tant en Tunisie qu'à l'international, en offrant à chaque participant les outils nécessaires pour mieux s'orienter.

Une coopération fructueuse au service des ambitions de la jeunesse

Plus qu'un salon classique, Forsa-Street a été un véritable espace de dialogue entre les jeunes, les institutions tunisiennes et les acteurs internationaux. Des organisations de renom telles que l'OIM, Erasmus+, l'UNICEF, ou encore la Chambre de Commerce et d'Industrie germano-tunisienne (AHK) ont tenu des stands et animé des ateliers thématiques. Ces ateliers ont couvert des sujets variés tels que les opportunités d'études ou de formation en Allemagne, la migration régulière et la reconnaissance des diplômes, les programmes de volontariat, ainsi que la préparation à la vie active (rédaction de CV, entretiens, projet professionnel). Chaque atelier visait à connecter les jeunes à des solutions concrètes et réalistes, tout en valorisant leurs talents, ambitions et créativité.

L'édition 2025 de Forsa-Street s'est inscrite dans une démarche durable portée par le Centre Tuniso-Allemand, en partenariat avec l'ANETI, visant à offrir un accompagnement à long terme. Depuis 2017, ce centre joue un rôle de repère pour les jeunes en quête d'orientation professionnelle, en proposant un accompagnement individualisé, adapté aux réalités du marché du travail. L'événement de Sousse a été marqué par une forte mobilisation locale, avec les structures de jeunesse, et une dynamique participative qui a contribué à faire de ce moment un événement utile, marquant et porteur d'avenir pour tous les participants.