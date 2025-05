Tunisie: Autoroutes - 5 grands chantiers en cours et jusqu'à 7 nouveaux postes de péage d'ici fin 2025

Le Président Directeur Général de la Société Tunisie Autoroutes, Ahmed Ezzedine, a annoncé ce mercredi que cinq projets d'envergure sont en cours sur le réseau autoroutier national, dans le cadre d'un vaste plan de modernisation et de sécurisation prévu pour l'année 2025.

Intervenant ce matin sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que le réseau autoroutier tunisien s'étend aujourd'hui sur 743 kilomètres, dont 176 km sont accessibles sans postes de péage. "L'année 2025 sera dédiée à la maintenance globale et à l'amélioration de la sécurité routière", a-t-il affirmé, insistant sur l'importance des interventions régulières sur les revêtements, les glissières de sécurité, la signalisation verticale, ainsi que l'entretien du marquage au sol et des panneaux d'information.

Parmi les projets en cours figure notamment l'installation de six à sept nouveaux postes de péage dans le sud du pays, qui devraient être opérationnels d'ici fin 2025. D'importants travaux de réhabilitation sont également programmés sur les tronçons endommagés entre Tunis et Hammamet, ainsi qu'une reconstruction complète de la chaussée sur les axes Bizerte et Béja.

À cela s'ajoutent des opérations de nettoyage du réseau, comprenant le désherbage, la taille des arbres, ainsi que la réfection du marquage horizontal et des panneaux de signalisation.

Le PDG a par ailleurs annoncé le lancement imminent d'un projet pilote de modernisation du système de péage, visant à le rendre plus fluide et connecté. Ce nouveau système intégrera notamment des cartes intelligentes, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, ainsi que le paiement via QR code.