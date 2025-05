Afrique: CAN U20 - Groupe B (3e journée) - Tunisie-Maroc (Cet après-midi à 16h00) - Rien ne vaut la victoire...

S'ils veulent composter leur billet pour les quarts de finale sans avoir à regarder dans le rétroviseur, nos internationaux n'ont qu'à tout faire pour gagner leur dernier match du premier tour face au Maroc. C'est la seule façon d'éviter des calculs à ne pas en finir.

Sur le papier, battre le pays hôte n'est pas chose évidente, d'autant que le Maroc n'a pas concédé de défaite lors des deux premières rencontres. Toutefois, l'adversaire du jour de l'équipe de Tunisie n'est pas invincible. En témoignent sa victoire étriquée face au Kenya (3-2) et le nul concédé devant le Nigeria (0-0).

Mais comme il s'agit d'un derby maghrébin, les pronostics sont interdits. La sélection, qui se montre la plus intelligente et la plus réaliste dans son jeu, a le plus de chances de l'emporter. Un partage des points n'est pas à exclure.

Pour éviter de tomber dans les calculs, il vaut mieux se surpasser sur le terrain et gagner. C'est la seule façon de rester maître de son destin et composter son billet pour les quarts de finale sans avoir à se soucier du résultat du match Nigeria-Kenya.

Il est bon de savoir que la Tunisie pointe à la troisième place avec 3 points au compteur derrière le Maroc et le Nigeria, respectivement premier et deuxième avec 4 points.

Bâtir sur la dernière mi-temps

Sur les deux premiers matchs livrés par notre sélection U20, la meilleure mi-temps est incontestablement la seconde période du dernier match contre le Kenya. Par ailleurs, deux joueurs, qui ont fait leur entrée au cours de cette seconde mi-temps, ont apporté le plus escompté, à savoir Omar Ben Ali et Alaeddine Derbali, auteurs des deuxième et troisième buts. Outre le choix des joueurs, il faut bâtir sur les aspects positifs de cette deuxième mi-temps durant laquelle les défenseurs ont corrigé leurs placement sur le terrain, se montrant entre autres plus rapides et restant aux aguets.

Sur le plan offensif, la rapidité dans l'exécution, chose qui s'est particulièrement concrétisée dans le but de Derbali qui a réussi à lober le gardien de but kényan grâce à un long centre, est une arme fatale que nos joueurs devront utiliser cet après-midi face aux Marocains. La technicité et l'exploit individuel sont autant d'atouts.

Bref, Nacim Dendani et ses camarades ont tant de qualités et d'atouts à faire valoir. Encore un gros effort à fournir et la qualification aux quarts est dans la poche. Il n'y aura pas bien sûr des conditions idéales face au pays organisateur, mais cette équipe de Abdel Hay Ben Soltane a toutes les cartes en main, et bien sûr tous les moyens pour tenir la dragée haute au Maroc. Ça va être un vrai test pour cette équipe tunisienne ambitieuse et qui a besoin de plus d'automatismes pour monter en régime.