Tanzanie: La présidente tanzanienne décernée « Mère de l'Ordre national »

La femme africaine brille dans tous les domaines, c’est un fait. Cette fois-ci, il s’agit de la Présidente Tanzanienne, S.E. Samia Suluhu Hassan, qui a été distinguée par les Émirats arabes unis de l’Ordre de la Mère de la Nation. Une distinction qui lui a été attribuée pour saluer son dévouement à la cohésion sociale et au développement durable de sa nation.

Le Président Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a honoré S.E. Dr. Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République-Unie de Tanzanie, du titre de « Mère de l'ordre national », en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles et de son engagement à promouvoir une prospérité durable et à renforcer la cohésion sociale.

Elle a reçu la décoration lors d'une visite de travail des hauts HCR des États-Unis et des hauts diplomates des Émirats arabes unis, en présence de Mahmoud Thabit Kombo, ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, apprend-on depuis le site du Ministère des Affaires Étrangères des Émirats Arabes.

Lors de la réunion, S.A. le Sheikh Abdullah a exprimé ses souhaits de développement et de prospérité pour le peuple Tanzanien, tout en soulignant les relations étroites qui unissent les deux pays.

Dans le même élan, la Présidente de la Tanzanie a transmis ses salutations au Président des Émirats arabes unis, ainsi que ses vœux en faveur d'une prospérité et d'un progrès durables aux Émirats arabes unis.

D'après la même source, les participants ont évalué les liens d'amitié et les possibilités d'élargir la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs, tels que l'économie, le commerce, l'investissement et le développement, qui profitent à leurs intérêts partagés.

Notons qu’ils ont assisté à la signature d'un mémorandum d'accord entre la Fédération des chambres de commerce et d'industrie des Émirats arabes unis et les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture tanzaniennes, concernant la création d'un conseil des entreprises bilatéral.

Le protocole d'accord a été signé par Saeed Mubarak Al Hajri, Ministre adjoint des Affaires économiques et commerciales, et Vincent Minja, Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la Tanzanie.

Il est important de noter que cet acte reflète le courage et le leadership féminin en Afrique, illustrant non seulement la reconnaissance d'une présidente, mais aussi l'honneur porté par l'ensemble des femmes africaines.