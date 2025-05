Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 mai 2025

revue de presse

Union Africaine/RDC - La paix au centre des échanges

Le Président de la Commission de l'Union Africaine S.E. Mahmoud Ali Youssouf a reçu ce 07 Mai 2025 Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo. Au centre de leurs échanges, « la situation de la RDC » qui interpelle sur un éminent besoin de paix et de sécurité.

Alors que le contexte actuel à l'Est de la RDC demeure préoccupant, la Ministre des affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, s’active et s’engage dans l’établissement de la paix et la redéfinition de l'identité de son pays, accomplissant pleinement son rôle.

En échange à Addis-Abeba en Éthiopie, cette dernière a soumis une fois de plus à l’autorité de l’Union Africaine l’urgence qui siège dans son pays. Sur le site de l’UA, on apprend que « leurs discussions constructives ont porté sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, avec une attention particulière aux efforts de médiation menés par l'UA et à l'initiative conjointe CAE-SADC ». (Source allAfrica)

Le Mali suspend les activités des partis politiques jusqu’à nouvel ordre

Cette mesure radicale, qui touche l’ensemble des partis et associations à caractère politique, survient à deux jours d’une manifestation d’opposition prévue et dans un contexte de tensions croissantes autour des réformes institutionnelles controversées engagées par les autorités de transition.

Le gouvernement de transition du Mali a officiellement décrété ce mercredi 7 mai, en Conseil des ministres, la suspension immédiate des activités de tous les partis politiques sur l’ensemble du territoire national jusqu’à nouvel ordre.

Selon le texte officiel lu à la télévision nationale, la suspension s’applique non seulement aux partis politiques formellement constitués, mais également à « toutes associations à caractère politique et organisations se réclamant d’un caractère politique ». Les autorités justifient cette décision par des « raisons d’ordre public ». (Source apanews)

La demande mondiale de Cobalt en forte augmentation

La demande de cobalt a connu une augmentation depuis le début de 2025. C'est une hausse de 11 % selon l'Institut de Cobalt, qui indique que les besoins pourraient se situer autour de 227.000 tonnes cette année. L'an dernier, la demande de cet élément métallique naturel se situait autour de 4 %.

Dans un monde en pleine transition énergétique, le Cobalt, très utilisé dans les batteries et dans les technologies vertes. La hausse de la demande serait directement liée à l'accélération des ventes de véhicules électriques. (Source Africanews)

À Madagascar, les vendeurs de rue de retour sur l'avenue de l’Indépendance

Fin mars, l'avenue de l'Indépendance, au cœur de la capitale malgache, avait été vidée en quelques jours de tous ses marchands ambulants. Une décision de la municipalité voulue durable et prise au nom d’un retour à l’ordre et à la sécurité dans le centre-ville. Mais la maire d’Antananarivo se heurte, dans ce dossier, à la résistance des vendeurs de rue qui reprennent discrètement leur quartier depuis une semaine.

Les marchands de rue se font de nouveau entendre sur l'avenue de l'Indépendance. Si leur présence est interdite, elle est, dans les faits, de nouveau tolérée, à condition de ne pas étaler ses marchandises. (Source RFI)

Kamel Daoud : Alger a émis deux mandats d’arrêts internationaux contre l’écrivain franco-algérien

En novembre 2024, un tribunal algérien avait accepté une première plainte contre l’écrivain et son épouse psychiatre pour avoir dévoilé et utilisé l’histoire d’une patiente pour l’écriture de son roman « Houris », couronné du prix Goncourt 2024.

La France a été informée de l’émission, par la justice algérienne, « de deux mandats d’arrêts internationaux » contre l’écrivain franco-algérien Kamel Daoud, a annoncé, mercredi 7 mai, le porte-parole du ministère français des affaires étrangères. « Nous suivrons l’évolution de cette situation avec attention », a ajouté Christophe Lemoine, soulignant que M. Daoud était « un auteur reconnu et respecté » et que la France était attachée à la liberté d’expression. (Source Lemonde Afrique)

Afrique du Sud : Eskom optimiste sur l’absence de coupures d’électricité jusqu’à fin août

La compagnie publique sud-africaine d’électricité, Eskom a affiché le 05 mai 2025, son optimisme quant aux perspectives énergétiques, prévoyant l’absence totale de coupures d’électricité au cours des quatre prochains mois, mais à condition que les pannes parfois enregistrées restent aux niveaux actuels.

« Pour cet hiver, comme je l’ai indiqué, en dessous de 13 000 mégawatts pour l’UCLF nous ne prévoyons aucun délestage dès que nous atteindrons 14 000 mégawatts. Et au-delà de 15 000 mégawatts, nous pourrions voir apparaître la première phase et la deuxième phase, à l’ouest, à 15 000 mégawatts. La fréquence devrait atteindre 21 jours. Nous sommes convaincus qu’avec nos plans et notre capacité à les respecter, nous devrions pouvoir rester dans la limite de 13 000 mégawatts » a déclaré Dan Marokane, Directeur général d’Eskom, Afrique du Sud (Source Africa 24)

Le Togo atteint un niveau record d'accès aux médicaments essentiels

Huit ans après le lancement de la contractualisation dans les formations sanitaires publiques, le Togo affiche des résultats remarquables.

Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé, le taux national de disponibilité des médicaments essentiels est passé de 62 % en 2017 à plus de 96 % en 2024, marquant une avancée significative dans l’accès aux soins pour la population.

Initiée en juin 2017, la contractualisation est une réforme organisationnelle ambitieuse qui consiste à déléguer à des structures privées ou semi-autonomes la gestion logistique, administrative et parfois médicale de certains établissements de santé publics. L’objectif est clair : optimiser l’approvisionnement, garantir la transparence des flux et améliorer la qualité des prestations de soins. (Source togonews)

Les bouteilles de gaz bientôt uniformisées au Bénin

Le gouvernement à travers une nouvelle réforme veut uniformiser les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié à travers tout le territoire national. La décision a été prise ce mercredi 7 mai 2025 en Conseil des ministres.

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le gouvernement a engagé une réforme majeure du secteur des hydrocarbures. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié seront bientôt uniformisées à travers tout le territoire national, et la Société Dépôts Pétroliers du Bénin (DPB) SA, créée à cet effet. La décision a été prise ce mercredi 7 mai 2025 en Conseil des ministres.

L’objectif visé selon le gouvernement, est d’accroître la disponibilité et l’accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d’énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. (Source 24haubenin)

Côte d’Ivoire : la hausse des tarifs douaniers et la baisse du dollar américain fragilisent les exportations de cajous ivoiriens

Le conseil coton anacarde ( CCA) qui régule la filière cajou et coton en Côte d’Ivoire a révisé à la hausse la production 2025 de noix brutes à 1,3 millions de tonnes contre 1,150 millions de tonnes initialement prévues au début de la saison à cause d’une maîtrise de la contrebande vers le Ghana et le Burkina Faso cette saison contrairement aux 10 dernières années, a déclaré Berte Mamadou, directeur général du CCA.

Selon le CCA, malgré cette embellie côté production, le secteur face actuellement à une baisse du prix bord champs payé aux producteurs qui est passé de 425 fcfa à 200-300 fcfa/kgs à cause de la chute du dollar américain et surtout à la hausse des tarifs douaniers américains pour le Vietnam et l’Inde, les deux plus gros acheteurs de cajou ivoirien et les plus gros exportateurs d’amande de cajou aux USA. (Source abidjan.net)

Affaire Ibrahima Kourouma en Guinée - Le verdict reporté au 14 mai

Prévu initialement pour ce mercredi 7 mai 2025, le verdict dans l’affaire opposant Ibrahima Kourouma à l’État guinéen a été reporté au 14 mai. Le juge Yacouba Conté, chargé du dossier, a justifié ce renvoi par des « raisons indépendantes » de la volonté de la Cour.

« Les affaires inscrites au rôle de l’audience de ce jour, 7 mai 2025, sont renvoyées au 14 mai 2025 », a-t-il déclaré. Le magistrat a également précisé que le délibéré concernant l’affaire opposant le ministère public et l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, à l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Ibrahima Kourouma, et Mohamed 5 Sankon, ancien DAF du même département, est prorogé à la même date.

Ce report intervient après que les avocats de la défense et de la partie civile ont décidé de boycotter l’audience, en raison des retards répétés dans le démarrage des audiences. (Source Guinee360)