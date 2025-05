Afrique de l'Ouest: Garde d'enfants - Réalisations, défis et perspectives

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Les services de garde d'enfants sont essentiels pour l'autonomisation des femmes, la réduction de la pauvreté et la promotion du développement équitable en Afrique de l'Ouest.

Malgré des avancées, l'Afrique de l'Ouest fait face à des défis considérables pour l'expansion des services de garde d'enfants. Les principaux obstacles incluent l'insuffisance des ressources financières et des infrastructures, ainsi que le manque de professionnels qualifiés.

Des solutions communautaires, des partenariats public-privé et des modèles de financement durables sont essentiels pour surmonter les obstacles et garantir l'accès aux services de garde d'enfants.

Les services de garde d'enfants jouent un rôle important dans le développement des nations en soutenant le capital humain, augmentant la productivité des parents et stimulant la croissance économique. En Afrique de l'Ouest, l'importance des services de garde d'enfants accessibles et de qualité est de plus en plus reconnue comme étant essentielle pour l'autonomisation des femmes, la réduction de la pauvreté et la promotion du développement équitable.

Défis de l'expansion des services de garde d'enfants

Malgré des avancées, l'Afrique de l'Ouest fait face à des défis considérables en ce qui concerne l'expansion des services de garde d'enfants. En Afrique subsaharienne, 28 % seulement des enfants sont inscrits dans des établissements d'éducation de la petite enfance. À l'échelle mondiale, 58 % des enfants des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont scolarisés. Les informations disponibles sur le nombre d'enfants de moins de trois ans fréquentant des programmes de garderie prématernelle sont limitées mais les données disponibles indiquent qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, moins de 1 % des enfants les plus jeunes participent à de tels programmes.1

Les principaux obstacles à la couverture sont l'insuffisance des ressources financières et des infrastructures ainsi que le manque de professionnels qualifiés. La plupart des pays sont nettement en deçà de l'objectif de 1 % du produit intérieur brut (PIB) recommandé par l'Organisation internationale du travail (OIT) pour les dépenses publiques consacrées à l'éducation de la petite enfance. Il s'ensuit que les familles doivent assumer les responsabilités en matière de soins et de financement. En outre, les normes sociétales et les préjugés sexistes continuent d'entraver la participation des femmes au marché du travail, compliquant davantage les efforts visant à promouvoir la garde des enfants.

La diversité du paysage socioéconomique de la région nécessite des approches adaptées pour relever ces défis. Des solutions communautaires de garde d'enfants, des partenariats public-privé et des modèles de financement durables sont essentiels pour surmonter les obstacles et garantir l'accès aux services de garde d'enfants pour toutes les familles, en particulier celles des communautés marginalisées et à faible revenu.

Le rapport qualité-prix de la garde d'enfants

Investir dans la garde d'enfants est très rentable, tant sur le plan économique que social. Des études menées en Uruguay ont montré que chaque dollar investi dans la garde d'enfants peut générer jusqu'à 7 dollars de rentabilité économique. Ce rapport qualité-prix élevé s'explique par une participation accrue des femmes au marché du travail, une meilleure productivité des parents et de meilleurs résultats en matière de développement de l'enfant.

En permettant aux parents de travailler des heures plus longues et prévisibles, les services de garde d'enfants ont un effet multiplicateur économique, ce qui accroît les revenus des ménages et stimule la productivité nationale. Ils favorisent également le développement de la petite enfance en jetant les bases d'une amélioration des résultats en matière d'éducation et de main-d'oeuvre, ce qui contribue à la croissance économique à long terme.

Réalisations en matière de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest

Au cours des dernières années, les pays d'Afrique de l'Ouest ont réalisé des avancées significatives dans l'amélioration des services de garde d'enfants. Le Burkina Faso en est un exemple probant, où l'intégration de structures mobiles de garde d'enfants aux projets de travaux publics financés par la Banque mondiale a considérablement amélioré les revenus des femmes et le recours aux services de garde d'enfants. Le succès de ces initiatives illustre l'impact substantiel des services de garde d'enfants sur l'autonomisation économique et le développement de l'enfant.2

Le Sénégal s'est distingué par sa contribution significative à la mise en oeuvre de programmes préscolaires à l'échelle nationale, en introduisant un nouveau programme et une approche communautaire, soutenus par un financement de la Banque mondiale. Ces efforts soulignent l'importance de créer des écosystèmes de garde d'enfants professionnalisés grâce au partage des connaissances, au développement des infrastructures et à la formation.

Au Cameroun, des services de garde d'enfants dans des contextes fragiles et touchés par un conflit ont permis aux parents déplacés de s'engager dans des activités génératrices de revenus, favorisant ainsi la résilience et la stabilité de la communauté. Ces efforts soulignent le rôle essentiel des services de garde d'enfants dans l'aide aux populations vulnérables et dans la promotion de la cohésion sociale.

La Côte d'Ivoire a élargi une approche communautaire pour le développement de la petite enfance, incluant la garde d'enfants et la nutrition, passant de 140 sites pilotes à plus de 2 300 sites, avec l'objectif d'atteindre l'ensemble des 8 000 villages du pays d'ici 2030.

Ces programmes ont non seulement facilité l'accès des enfants à une éducation de qualité dès la petite enfance, mais ont également permis aux femmes de s'engager pleinement dans la vie professionnelle.

Appel à l'action

Alors que l'Afrique de l'Ouest continue de faire face aux complexités de l'expansion des services de garde d'enfants, il est crucial de s'appuyer sur les succès existants et de relever les défis restants grâce à des efforts concertés. La Conférence régionale de haut niveau sur la garde d'enfants qui se tiendra à Cabo Verde offre une occasion unique de faire avancer ce programme.

Les gouvernements, les décideurs et les partenaires de développement doivent saisir cette occasion pour s'engager à élargir l'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité. Ce faisant, elles peuvent libérer tout le potentiel des services de garde d'enfants en tant que moteur de la croissance économique, de l'équité sociale et du développement du capital humain.

Investir dans la garde d'enfants n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi une décision économique stratégique qui promet des rendements importants. A la perspective de la Conférence de Cabo Verde, saisissons le pouvoir des services de garde d'enfants pour transformer des vies, des communautés et des nations.

-----

1. Childcare-and-early-childhood-development-expenditures-africa-comparative-policy.pdf

2. Les effets de la garde d'enfants sur les femmes et les enfants : au Burkina Faso