Addis Ababa — L'Éthiopie reste le principal moteur de l'intégration sur le continent, car le pays a toujours plaidé en faveur de l'intégration économique de l'Afrique et de la collaboration régionale, a déclaré Tagesse Chafo, président de la Chambre des représentants du peuple (HPR).

Lors de l'ouverture de la 6e foire commerciale et de la conférence commerciale de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA, le président a déclaré que l'Éthiopie était fière d'accueillir la semaine du COMESA et la foire commerciale et la conférence commerciale de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA, se positionnant ainsi comme l'épicentre de l'esprit d'entreprise des femmes et de la collaboration régionale.

"C'est aussi un témoignage fort de notre engagement commun à autonomiser les femmes, à favoriser une croissance économique inclusive et à faire progresser le développement durable au sein de la famille du COMESA.

Cette foire commerciale offre aux femmes entrepreneurs une plateforme dynamique et créative pour mettre en avant leurs innovations, établir des alliances stratégiques et accéder à des marchés régionaux plus vastes, a-t-il ajouté.

Ce faisant, il promet de catalyser une croissance transformatrice dans des secteurs critiques, alimentant ainsi le progrès économique et l'avancement collectif de notre région.

En tant que membre fondateur du COMESA et signataire précoce de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), l'Éthiopie a toujours plaidé en faveur de l'intégration économique de l'Afrique et de la collaboration régionale, a-t-il affirmé.

L'orateur a également mis l'accent sur la réforme économique globale du pays, soulignant que "grâce à son programme de réforme économique, le gouvernement éthiopien a adopté des réformes audacieuses et de grande envergure pour moderniser l'économie et favoriser la croissance du secteur privé".

La réforme comprend le passage de taux de change gérés à un système axé sur le marché, améliorant la transparence et facilitant l'accès aux devises étrangères, l'ouverture à la concurrence de secteurs stratégiques tels que les télécommunications et la banque, ainsi que la modernisation des systèmes commerciaux et douaniers, entre autres.

Pour le président, ces réformes ouvrent des perspectives sans précédent aux entrepreneurs, en particulier aux femmes et aux jeunes, en leur donnant les moyens d'innover, de se développer et de s'intégrer dans les marchés régionaux et mondiaux.

Le président a également exhorté tous les États membres du COMESA et les représentants des gouvernements à donner la priorité à la promotion de politiques commerciales tenant compte de la dimension de genre aux niveaux national et régional.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre du commerce et de l'intégration régionale, M. Kassahun Gofe, a pour sa part affirmé que l'Éthiopie croyait au pouvoir de l'intégration en tant que voie pratique vers une prospérité partagée.

Le gouvernement investit dans les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, en promouvant des chaînes de valeur inclusives et en intégrant l'équité entre les sexes dans notre politique commerciale nationale, a souligné le ministre.

L'événement, organisé en collaboration avec le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et le ministère éthiopien du commerce et de l'intégration régionale, marque une étape importante dans les efforts déployés pour renforcer la position des femmes dans le monde des affaires dans les États membres du COMESA, a-t-on indiqué.