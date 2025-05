Addis Ababa — L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS donne à ce pays un élan important pour la croissance économique et le renforcement de sa position dans le monde, a déclaré l'ambassadeur russe Evgeniy Terekhin.

L'adhésion ouvre des voies cruciales pour le financement du développement, l'expertise technique et de nouvelles opportunités de marché pour la nation, a ajouté l'ambassadeur russe en Éthiopie.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur Terekhin a souligné que l'adhésion aux BRICS "permet à l'Éthiopie d'accéder à d'importants mécanismes de développement économique et de coopération internationale".

Au-delà des avantages économiques, l'ambassadeur Terekhin considère que le rôle de l'Éthiopie au sein des BRICS renforce son influence dans les affaires politiques mondiales.

"L'organisation offre une plateforme pour défendre les réformes des structures de gouvernance internationale et promouvoir des modèles de développement qui reflètent les diverses spécificités nationales", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les relations avec la Russie, l'un des membres du RRICS, l'ambassadeur Terekhin a souligné que "l'adhésion de l'Éthiopie est devenue un puissant catalyseur pour le renforcement de la coopération économique entre nos pays".

Selon l'ambassadeur, le leadership historique de l'Éthiopie dans la défense des intérêts africains complète les efforts de la Russie pour créer un système international plus équitable, permettant aux deux pays de promouvoir plus efficacement des priorités partagées et de relever des défis communs, allant du changement climatique aux barrières commerciales dans le cadre des BRICS.

L'expérience de la Russie au sein du groupe lui a permis d'aider ses collègues éthiopiens à comprendre comment maximiser les avantages de ce partenariat, notamment en participant à des forums d'affaires, à des initiatives de coopération financière et à des mécanismes de coordination des politiques.

L'ambassadeur Terekhin a ensuite détaillé le renforcement général des liens économiques entre la Russie et l'Éthiopie.

Cette tendance positive reflète l'intérêt réel des entreprises des deux pays pour le développement de la coopération.

Il a révélé que la représentation commerciale russe à Addis-Abeba recevait activement "de nombreuses demandes de renseignements de la part d'entreprises désireuses d'explorer les possibilités offertes par le marché éthiopien".

Les entreprises russes et éthiopiennes collaborent également dans un large éventail de secteurs, notamment "la construction automobile, le développement énergétique, l'équipement électrique, la production chimique, l'industrie alimentaire, la recherche pharmaceutique, les systèmes de transport et les technologies numériques".

L'ambassadeur Terekhin a spécifiquement mentionné l'agriculture comme restant "particulièrement importante, compte tenu de son rôle central dans l'économie éthiopienne".

En outre, l'ambassade de Russie et les représentants commerciaux s'efforcent de soutenir ces initiatives, dans le but de surmonter les difficultés et de créer des conditions favorables au développement des entreprises, a-t-il déclaré.

S'appuyant sur les liens historiques, l'ambassadeur a rappelé qu'entre les années 1970 et 1990, 43 projets majeurs ont été mis en oeuvre en Éthiopie avec l'aide de l'Union soviétique, notamment l'usine d'assemblage de tracteurs d'Adama et la centrale hydroélectrique de Melka-Wakana.

Cet héritage d'une collaboration fructueuse crée une base solide pour les projets conjoints actuels et futurs, a-t-il souligné.

Pour l'ambassadeur, les zones économiques spéciales (ZES) d'Éthiopie sont "des opportunités prometteuses pour les entreprises russes qui cherchent à s'établir ou à étendre leur présence en Afrique".

Ces zones offrent des avantages tels que des procédures simplifiées de guichet unique, des incitations fiscales et douanières et les infrastructures nécessaires.

L'ambassadeur Terekhin estime que les entreprises russes sont "bien placées pour participer à ces initiatives et utiliser l'Éthiopie comme porte d'entrée vers le marché africain au sens large".