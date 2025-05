Ethiopie: L'IGAD lance un réseau numérique de services de conseil en agro-climat

Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a lancé le réseau de connaissances Digital Agro-Climate Advisory Services (DACAS) afin de renforcer la collaboration régionale et l'innovation dans les services agro-climatiques en Afrique de l'Est.

Le réseau de connaissances DACAS vise à soutenir le développement de systèmes alimentaires résistants au climat en favorisant l'échange de connaissances et d'expériences dans des domaines thématiques clés, notamment la santé des sols, l'agriculture intelligente face au climat et la résilience climatique.

Il servira également de plateforme pour la création, le partage et la diffusion des connaissances, ainsi que pour la promotion de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les principales parties prenantes, en vue d'une prise de décision fondée sur des données probantes dans la région.

Daher Elmi Houssein, directeur de l'IGAD pour l'environnement et les ressources naturelles, a déclaré que le réseau de connaissances DACAS offrait une occasion unique aux États membres de l'IGAD de se réunir, de partager leurs idées et d'encourager l'innovation pour soutenir les agriculteurs et les communautés confrontés aux effets du changement climatique.

"Nous disposons désormais d'une plateforme de connaissances qui nous permet d'échanger et de partager des informations. Plus important encore, elle offre une opportunité de coopération dans le domaine de l'agriculture numérique et des services climatiques", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette plateforme n'est pas seulement un réseau de connaissances ; elle sert de pont entre la science, la politique, la recherche et l'intégration régionale.

Esayas Lemma, directeur général du ministère de l'agriculture chargé du développement des cultures, a souligné l'importance des outils numériques dans la transformation de l'agriculture.

"Le réseau DACAS se concentre principalement sur les services de conseil en matière d'agriculture et de climat. Cette initiative est particulièrement précieuse pour l'Éthiopie, car le pays fait actuellement progresser l'agriculture numérique dans le cadre du programme "Digital Ethiopia 2025", qui fait partie de l'initiative nationale du Premier ministre Abiy", a-t-il déclaré.

Selon le directeur général, le ministère de l'agriculture a lancé une stratégie numérique pour l'agriculture en décembre 2024.

Sur cette base, nous avons mis en place un conseil consultatif sur la vulgarisation de l'agriculture numérique, a-t-il déclaré, ajoutant qu'actuellement, le ministère met en oeuvre plusieurs initiatives, telles que le centre de données agricoles, l'enregistrement des terres et l'enregistrement des intrants agricoles.

M. Esayas a ajouté que nous bénéficierons grandement de cette initiative pour assurer la sécurité alimentaire, qui est notre objectif principal.

Dawit Solomon, chef du programme régional pour l'Afrique orientale et australe de l'AICCRA (Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa), a déclaré que les systèmes alimentaires et la résilience sont très importants face au changement climatique.

Il a ajouté que le réseau de connaissances DACAS s'aligne sur notre objectif qui est de veiller à ce que les petits exploitants agricoles aient accès à des informations et à des innovations climatiques exploitables.

Il devrait également renforcer les liens entre les institutions nationales, les organismes de recherche, les partenaires de développement et les acteurs du secteur privé impliqués dans les services agricoles et climatiques.

Grâce à ce cadre de collaboration, l'IGAD vise à améliorer la sécurité alimentaire régionale, à renforcer la résistance aux chocs climatiques et à soutenir le développement agricole durable dans l'ensemble de ses pays membres.