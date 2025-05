Sénégal: Le gouvernement renforce la lutte contre le vol de bétail en vue de la Tabaski

Au Sénégal, le gouvernement se prépare pour la grande fête de la Tabaski qui aura lieu le 7 juin. Un conseil interministériel s'est penché sur la question de l'approvisionnement en moutons. Une batterie de mesures a été prise pour faciliter l'acheminement des bêtes et surtout lutter contre le vol de bétail qui explose dans le pays.

Pour la Tabaski, les besoins sont estimés à plus de 800 000 moutons. Près de 580 000 viendront de l'élevage local, et environ 250 000 seront importés, notamment du Mali et de la Mauritanie. Pour faciliter leur arrivée, le gouvernement a décidé de supprimer les droits et taxes à l'importation.

Sur le plan sécuritaire, les ministères de l'Intérieur et des Forces armées seront mobilisés. Ils assureront la protection des convoyeurs, des axes routiers et des points de vente. Des patrouilles mixtes seront déployées et un système de renseignement communautaire mis en place pour réagir rapidement en cas de vol ou d'abattage clandestin.

Le vol de bétail représente une perte de 2 milliards de francs CFA chaque année, selon la FAO. Pour lutter durablement contre ce fléau, un système national d'identification du cheptel est en préparation. Il devrait voir le jour d'ici la fin de l'année.

Et puis à Dakar, le stade Léopold Sédar Senghor, habituellement utilisé comme point de vente, est en travaux. Les autorités prévoient donc de créer un grand parc à bétail à Diamniadio. Tous les points de vente seront aussi équipés d'éclairage pour renforcer la sécurité.