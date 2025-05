Afrique: Le Congo sera présent à la COP 30 au Brésil

La représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) au Congo, Chantal Umutoni, a échangé avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, sur la participation d'une délégation des jeunes congolais à la COP30 qui aura lieu le 21 novembre 2025 à Belém au Brésil.

La diplomate onusienne était venue présenter ses adieux au ministre et dresser le bilan de la collaboration de l'institution qu'elle a représentée. Elle a également profité de l'occasion pour insister sur la participation active des jeunes à la préservation du Bassin du Congo, à leur participation à la COP 30 ainsi que la création des projets de jeunes pour le développement durable.

Les deux personnalités ont examiné minutieusement les programmes réalisés ainsi que ceux en cours d'accomplissement. Cette rencontre, marquée par une forte charge symbolique et émotionnelle, a été l'occasion pour les deux personnalités de revenir sur plusieurs années de la fructueuse collaboration centrée sur l'engagement des jeunes en faveur de la préservation de l'environnement.

Les deux responsables ont souligné l'importance de la place qu'occupe la jeunesse congolaise dans les enjeux environnementaux, en particulier lors du sommet des trois bassins forestiers, où les jeunes ont été mis à l'honneur à travers des villages thématiques et des tables rondes. Leur implication s'est également fait sentir lors de la COP 28 aux Emirats arabes unis à Dubaï en 2023, où une délégation active de jeunes congolais a pris part aux négociations internationales et aux débats sur l'avenir climatique.

« Même si je pars, la collaboration ne s'arrête pas là, elle va continuer et j'espère qu'elle va même devenir plus importante et plus solide. Dans l'avenir, on va pouvoir apporter un appui à la ministre pour l'élaboration de la contribution nationale déterminée. Nous avons pu mobiliser deux fronts pour aider le fonctionnement du comité de pilotage et aussi l'expertise technique internationale et locale au Congo. Et le deuxième point au courant de l'année, je pense aussi que c'est de préparer la participation des jeunes à la COP 30 de Belém au Brésil », a indiqué Chantal Umutoni, représentante résidente de l'Unicef au Congo.

Cette dynamique s'est concrétisée à travers la signature par la ministre Arlette Soudan-Nonault de la déclaration du gouvernement pour les enfants dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, un engagement fort qui place la protection des enfants et des jeunes au coeur de l'agenda climatique national. Profitant de cette occasion, la ministre Arlette Soudan-Nonault a remis un présent symbolique à Chantal Umutoni en témoignage et en reconnaissance pour son engagement, son action auprès des jeunes congolais.

« J'ai été très émue par la signification du présent, la famille, le groupe, l'amitié, on est ensemble, mais surtout aussi avec le bois précieux du Congo qui est superbe, très joli. C'est un présent que je vais garder jalousement avec moi. Il va toujours me rappeler les bons moments, la bonne collaboration et, surtout, l'appui continu sans faille que j'ai eu de la part du gouvernement congolais », a signifié la diplomate onusienne.

Pour la continuité et le renforcement des acquis, Chantal Umutoni a exprimé l'appui de l'Unicef à la ministre Arlette Soudan-Nonault pour la mise en oeuvre de la contribution déterminée au niveau national. Ce soutien se déclinera en deux axes : d'une part, le renforcement du comité de pilotage et le recours à une expertise technique, tant internationale que locale, d'autre part, la préparation de la jeunesse congolaise à une participation active à la Cop 30, prévue à Belém au Brésil.

Les deux personnalités ont convenu à l'élaboration et la signature prochaine d'un plan de travail destiné à renforcer les projets dédiés à la jeunesse pour le développement durable et à initier les jeunes aux principes, méthodes et pratiques de cette transformation essentielle pour l'avenir de la planète.