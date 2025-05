Burkina Faso: Rénovation du Stade du 4-Août - Le Prernier ministre s'enquiert des travaux de finition

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, ce mercredi 7 mai 2025, une visite du chantier de rénovation du Stade du 4-Août. Cette sortie a permis au Chef du Gouvernement de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours.

Pelouse neuve, tartan rouge-ocre rénové, vestiaires et toilettes entièrement rénovés, salle de musculation, gradins et tribune VIP, salle de presse équipée... les travaux de rénovation du Stade du 4-Août touchent à leur fin. Désormais modernisé, le mobilier flambant neuf des vestiaires allie luxe et confort. Dans les couloirs, l'histoire du football burkinabè est mise en valeur, à travers des portraits de légendes nationales, destinés à inspirer les jeunes générations. Une tribune de presse d'environ 80 places offrant une vue dégagée sur la pelouse a également été aménagée. La tribune VIP, entourée de plastrons transparents, complète l'ensemble.

Le niveau d'avancement des travaux n'a pas laissé indifférent le Chef du Gouvernement. « Ce qu'on peut dire, c'est qu'on repart assez satisfait et réconforté. Le stade a changé de visage, et surtout, on voit une entreprise et des ouvriers qui mettent du coeur à l'ouvrage. », a laissé entendre le Chef du Gouvernement, à l'issue de la visite.

Devant le ministre en charge du sport, il a de nouveau insisté sur la nécessité de respecter les délais afin de rendre aux amoureux du sport un joyau aux normes requises pour lequel d'importantes ressources publiques ont été mobilisées.

« Malgré le contexte difficile, le Chef de l'État a donné l'autorisation qu'on puisse consentir des ressources pour pouvoir homologuer ce stade et réaliser les travaux nécessaires. C'est un sacrifice qu'il faut respecter, parce que c'est le sacrifice de l'ensemble du peuple burkinabè », a-t-il indiqué.

Dans une vision prospective, le Chef du Gouvernement pense à la gestion future de l'infrastructure, une fois les travaux achevés. C'est pourquoi, a-t-il affirmé, instruction a été donnée aux responsables de la structure publique de référence en matière d'infrastructures sportives dénommée « Burkina Yîn-Wisgr Meta » de mener une réflexion prospective pour une gestion rigoureuse et durable de cette infrastructure, afin d'éviter une dégradation rapide.

Cette visite du Premier ministre sur le chantier du Stade du 4-Août est à la fois symbolique et rassurante. Bientôt, les Étalons fouleront la nouvelle pelouse de ce haut lieu du sport entièrement rénové, mettant ainsi fin à une longue attente des supporters burkinabè.