Rwanda: Emmanuel Macron a reçu Paul Kagame à l'Élysée

Le président rwandais Paul Kagame a rencontré ce mercredi 7 mai son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre a permis des échanges sur la coopération entre Kigali et Paris, mais aussi sur les grandes questions internationales. Selon les informations de RFI, les tensions avec la RDC ont également été abordées.

Paul Kagame, dont la visite n'avait pas été annoncée par l'Élysée, a été reçu en tout début de matinée par Emmanuel Macron. Premier rendez-vous d'une journée chargée pour le président français, qui a ensuite rencontré le chancelier allemand nouvellement élu Friedrich Merz et le président par intérim syrien Ahmed al-Charaa.

Selon les informations de RFI, la situation dans la région des Grands Lacs figurait en bonne place dans les discussions entre le chef de l'État français et son homologue rwandais. La France fait partie du groupe de contact, également appelé comité de suivi des efforts de paix dans la région, un mécanisme piloté par les États-Unis. Paris multiplie les initiatives pour accéder le processus de désescalade : au Conseil de sécurité de l'ONU, au sein de l'Union européenne, dans le groupe de contact, mais aussi sur le plan bilatéral, avec des échanges directs et d'autres outils diplomatiques en direction de Kinshasa et Kigali.

En dehors de cette question et sur le plan bilatéral, la France et le Rwanda poursuivent par ailleurs leur coopération autour d'un projet de mémorial à Paris, dédié au génocide des Tutsis. Le projet est en cours de finalisation, avec des annonces attendues dans les prochains mois, selon des sources des deux parties.

Dans la soirée, le président rwandais devait assister au Parc des princes à la rencontre entre le PSG et Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Le Rwanda, via « Visit Rwanda », est un sponsor des deux clubs. Un sponsoring vivement critiqué par les supporters des deux équipes. Ceux du PSG ont lancé le 27 janvier dernier une pétition « Stop au partenariat de la honte » qui comptait ce mercredi plus de 75 000 signatures. Arsenal a quant à lui renouvelé son partenariat avec « Visit Rwanda » qui date de 2018.

Le Rwanda est devenu l'un des principaux sponsors du football européen. Outre le PSG et Arsenal, le pays a dans son escarcelle le Bayern de Munich et, depuis une semaine, l'Atletico de Madrid.