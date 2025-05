Tunisie: Point de vue - Sauvez le poste de DTN !

La dernière circulaire du ministre des Sports, à propos de la rémunération des DTN des différentes fédérations, est un énorme ratage, en fond et en forme.

C'est une lecture superficielle et simpliste de textes caducs qui datent de 1977 ! Imaginez ce bal des ministres des Sports qui ont défilé depuis les années 80 et dont aucun n'a eu le bon sens de mettre à jour le niveau de la prime octroyée par le ministère à un DTN. Une prime dérisoire octroyée qui ne dépasse pas les 160 dinars !

Et le plus étrange, c'est que, par excès de zèle et par lecture juridictionnelle sèche et même « naïve », on interdit à un DTN, parce qu'il a le statut d'un fonctionnaire public, de toucher une rémunération digne et respectable, à partir des fonds propres d'une fédération ! Aujourd'hui, ce poste, si valorisant et sensible en sport, est en vrai danger. Au lieu de mettre en valeur ce poste, de lui accorder toutes les conditions motivantes pour exercer pleinement ses fonctions, on fait marche-arrière. On ne sait pas pourquoi et comment on a eu l'idée de créer une polémique inutile en se référant à des textes dépassés et qui, par l'évolution et le temps, n'ont plus aucune valeur.

Le ministre des Sports et son staff n'ont pas vu juste à ce propos. Parce qu'un DTN est la dynamo d'une fédération. C'est lui qui anime la structure technique entre sélection et aussi par rapport aux clubs et aux sections des jeunes. Lui qui trace le parcours technique sur quatre ans et qui assure le suivi et le développement de la discipline. Sans oublier les programmes de recyclage et de mise à niveau des entraîneurs et des cadres. On ne parle pas d'un poste secondaire, mais au contraire, d'un poste-clef. Si l'on ne va pas résoudre ce problème superflu, on risque de saborder des fédérations et mettre en péril les performances techniques de leurs élites.

Parce qu'avec une petite rémunération plafonnée, les meilleurs DTN, qui ne sont que le produit de l'Etat et des instituts de sport et des clubs qui les ont entretenus et formés soigneusement, vont mettre les voiles et débarquer dans les pays du golfe, ou quitter les fédérations et aller aux clubs qui paient plus. Cette circulaire est une annonce formelle du gel du poste de DTN. C'est quasiment un « arrêt de mort » de ce poste qu'on devrait mieux traiter !