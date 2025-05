Sénégal: Kaolack - Des acteurs locaux sensibilisés sur la biotechnologie

L'Autorité nationale de biosécurité (ANB), une structure du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a organisé, mardi, à Kaolack (centre), à l'intention de plusieurs acteurs locaux, un atelier d'échanges et de partage sur la biotechnologie et son application au Sénégal.

"Une des missions de l'Autorité nationale de la biodiversité est la sensibilisation et la communication avec tous les acteurs concernés. Il n'y a pas de méthode scientifique qui ne présente des avantages et des inconvénients, et l'autorité est mise en place pour tirer au maximum les bénéfices de l'utilisation des technologies modernes et de leur application", a expliqué son directeur exécutif, le professeur Alioune Ndiaye.

Il s'entretenait mardi avec des journalistes, en marge des travaux de l'atelier de présentation des missions de l'ANB à différents acteurs de Kaolack, dont des universitaires.

"L'objectif [de l'atelier] est d'arriver à ce que les décisions soient clairement prises au profit des communautés", a ajouté M. Ndiaye, rappelant que le Sénégal a ratifié des conventions et protocoles internationaux pour se conformer aux exigences et enjeux de l'heure, en matière de biosécurité.

Prenant part à l'atelier, le professeur Diégane Diouf, recteur de l'université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), a salué cette activité de sensibilisation et de formation en matière de biosécurité, qui est "en phase avec l'USSEIN, dans le sens où la formation, la recherche et le service à la communauté sont au coeur des activités".

Il a ainsi souligné que le service à la communauté signifie que l'USSEIN doit servir sa zone d'implantation. "Et quand l'autorité de la biosécurité initie ce genre d'activité, nous nous y retrouvons très bien, et notre rôle est d'apporter notre contribution en tant que structure de formation et d'identification aux parties prenantes", a ajouté l'enseignant-chercheur.

Le professeur Diouf a indiqué que beaucoup de composantes, dont la recherche, interviennent dans la biosécurité pour éclairer et donner des éléments factuels pour lesquels l'université doit jouer un rôle important.

"D'autre part, a-t-il encore dit, les étudiants qui vont utiliser ces résultats de recherche devraient pouvoir aussi être intéressés pour avoir la bonne information. Enfin, l'université devrait jouer un rôle central dans la production et dans la transformation au bénéficie des populations", a soutenu le recteur de l'USSEIN.