Afrique: CAN U20 - Le Sénégal joue sa survie dans la compétition face à la RDC, jeudi

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans joue, jeudi, sa survie dans la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, en affrontant la République démocratique du Congo (RDC) pour le compte de la troisième journée de la poule C à 15 heures, au New Suez Stadium (Egypte).

Avec un point, après le match nul face à la République centrafricaine (RCA) et la défaite devant le Ghana, le tenant du titre est dos au mur.

Le Sénégal doit impérativement battre les Congolais pour espérer poursuivre l'aventure dans cette compétition.

Avec un nul et une défaite, la RDC a besoin d'un point pour se qualifier au second tour.

Les Lionceaux connaissent bien les Léopards, puisque les deux équipes ont joué deux matchs amicaux en mars au stade Lat Dior de Thiès, au Sénégal.

Les Sénégalais avaient battu (2-0) les Congolais au premier match, avant de concéder le nul lors de la deuxième confrontation.

Le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia, annonce que ses protégés vont donner "le meilleur d'eux-mêmes" , jeudi, face à la RDC.

"On va continuer à travailler. Maintenant, c'est une finale qui nous attend contre la RDC. Il n'y a pas d'autre solution : soit on gagne, soit on rentre à la maison. Je pense qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher cette victoire", avait-t-il déclaré mardi.

L'autre match de la poule C va opposer le Ghana à la RCA. Les Blacks Starlets occupent la deuxième place de la poule, avec 4 points.

La CAN U20 a démarré le 28 avril et se poursuit jusqu'au 18 mai 2025 en Egypte.