Algérie: La famille d'un illustre artiste-peintre anglais fait don au pays de plusieurs de ses oeuvres

Londres — Des toiles d'une grande valeur artistique, du peintre anglais Harold Swanwick, réalisées lors d'un séjour en Algérie en 1895, ont été offertes à l'Algérie par sa famille.

Mme Rose Heatly, la petite fille de l'illustre artiste-peintre, a remis à l'ambassadeur d'Algérie à Londres, M. Nourredine Yazid, cinq tableaux et des esquisses de la collection familiale, lors d'une rencontre conviviale, organisée mardi au siège de la représentation diplomatique.

Les oeuvres léguées représentent des paysages de la Casbah, des ruelles d'Alger et une description visuelle d'un marché algérois, rendus dans leurs plus infimes détails par Harold Swanwick, qui s'était spécialisé dans les scènes rurales et les paysages, produits de ses innombrables voyages dans le monde qui lui ont permis d'élargir son horizon créatif.

Mme Rose Heatly, qui a évoqué quelques repères significatifs du parcours artistique de son grand-père, a souligné l'influence des voyages et randonnées qu'il faisait sur son œuvre picturale. Elle a exprimé, à cette occasion, sa joie et sa fierté de faire don à l'Algérie de ces quelques oeuvres particulières, émettant l'espoir qu'un jour, elle se rendrait, comme son grand-père, en Algérie et irait admirer les tableaux dans un musée algérien.

L'ambassadeur Nourredine Yazid a, au nom du gouvernement, remercié Mme Heatly pour son geste très apprécié, et pour ses sentiments d'amitié à l'égard de l'Algérie, l'assurant que les oeuvres de son parent trouveront leur chemin vers un musée algérien et qu'elle-même, comme tous les amis de l'Algérie, était la bienvenue dans le pays.

Harold Swanwick (1866-1929), faisait partie de l'élite des artistes peintres paysagistes de la fin du XIXe et début du XXe siècle.

Dans l'ouvrage qui lui a été consacré en 2022, intitulé "Harold Swanwick, Rural life and landscapes", il est présenté comme un artiste qui exprimait une profonde empathie pour ses thèmes et avait un œil nuancé pour le contexte.

La renommée artistique de Swanwick l'a conduit à intégrer en 1897, en qualité d'académicien à part entière, le "Royal Institute for Painters", en 1908, le "Royal Cambrian Academy" et en 1909, le "Royal Institute of Oil Painters".