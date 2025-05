Tunisie: Zaghouan - La 39ème édition du Festival Nesri aura lieu du 17 au 25mai 2025

La conférence de presse de la 39ᵉ édition du festival Nesri à Zaghouan s'est tenue, mercredi 07 mai 2025, en présence d'un certain nombre de journalistes régionaux et de journalistes de Tunis.

Cette édition, qui débutera le 17 mai et se poursuivra jusqu'au 25 mai 2025, est soutenue par le commissariat régional des affaires culturelles de Zaghouan, L'Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, le gouvernorat de Zaghouan, la municipalité de Zaghouan et un certain nombre d'établissements administratifs régionaux, d'organisations nationales, des sponsors.

Cette édition est soutenue par le programme « Tounes Wejhatouna » financé par l'Union européenne en Tunisie, qui vise à soutenir la diversification de l'offre touristique tunisienne en développant le tourisme durable, en soutenant le secteur des industries traditionnelles et du design et en valorisant le patrimoine culturel.

Avant le lancement de cette édition, le festival a tenu à organiser une foire commerciale dans la ville du 07 mai au 18 mai 2025 avec la présence de nombreux exposants et en partenariat avec l'Union Tunisienne de l'Industrie et du Commerce de Zaghouan.

Le festival comprendra de nombreuses activités et représentations culturelles, artistiques et sportives distinctives et diversifiées qui présenteront Zaghouan et la richesse de son patrimoine culturel et cultuel. Le festival oeuvrera à soutenir les affluents du développement durable dans la région en encourageant le tourisme alimentaire en tant qu'attraction importante pour les touristes et produit culturel qui sert de support pour présenter l'identité et la culture de la communauté. Dans ce contexte, la journée d'ouverture sera marquée par un grand événement intitulé « Zaghouan, capitale du patrimoine culinaire », organisé par l'association en partenariat avec l'Association gastronomie pour tous, où Zaghouan reçoit 24 États tunisiens pour présenter les plats traditionnels les plus célèbres dans un cadre festif et stimulant.

Au cours de cette édition, nous enregistrons des prestations musicales distinctives, telles que la soirée d'ouverture au Temple des eaux avec la présentation de la « Nouba parfumée » de Mohamed Ali Kamoun, pour accueillir le patrimoine musical de la Tunisie, en plus d'une prestation juvénile du rappeur « Jenjoun ». Le théâtre fait sa présence habituelle au festival avec la pièce « Tounsi et Noss» de Nabil Ben Mismia.

Les activités sportives font également partie du programme du festival, puisque plusieurs tournois sportifs seront organisés : Un tournoi amical de handball et un match de football entre les vétérans du stade Zaghouanais et les vétérans de l'Espérance Sports Tunisie.

Organise également un colloque scientifique intitulé Eglantiers : Culture et valorisation pour un développement durable, en coopération avec l'école supérieure d'agriculture de Mograne et en présence d'experts Tunisiens et étrangers, outre une journée d'étude intitulée « Zaghouan : terrain, histoire et patrimoine » où sera présentée la première partie du livre du colloque scientifique organisé les 03 et 04 mai 2024 en partenariat avec le département d'histoire de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse et une journée de formation intitulée » Zaghouan sur la route : artisanat et randonnée au service du territoire » au profit des artisans traditionnels et des professionnels du tourisme de la région.

Les enfants auront également leur part au festival à travers une journée d'animation dans la vieille ville qui comprendra des cooking Shows, des ateliers de gravure sur fruits et divers ateliers artistiques en coopération avec le Complexe Culturel de Zaghouan.

La cloture du festival se marquera par une soirée musicale intitulée « Nuit du tarab tunisien avec Nadhir et Nadhir » deux voix prometteuses de Nadhir Bettayeb et Nadhir Hemliya de Zaghouan, une soirée qui sera animée par le journaliste Hatem Ben Amara.

Le festival vise à valoriser les caractéristiques locales de Zaghouan et à préserver son patrimoine matériel et immatériel. Cet événement annuel, qui devrait accueillir un grand nombre de visiteurs comme d'habitude, est un espace récréatif important pour les habitants de la région, où leurs coutumes et traditions seront ravivées et où la vie culturelle, touristique, économique et commerciale de la ville sera revitalisée. D'autre part, il s'agit d'une opportunité pour un grand nombre de visiteurs qui passeront un séjour au coeur d'une belle ville aux origines romaines et andalouses qui préserve son riche patrimoine et s'efforce de le transformer en un moyen d'impulser le développement.

Créée par la municipalité de Zaghouan en mai 1980, la Fête du Nisri est une occasion de célébrer et de promouvoir la fleur. Depuis 2014, il est organisé par l'Association du festival ennsri de Zaghouan (AFEZ), qui cherche à atteindre plusieurs objectifs, dont