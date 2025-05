Tunisie: Au Festival du Film Arabe de Malmö - Le pays, voix fortes au coeur du cinéma arabe

Porté par des récits poignants et une mise en scène audacieuse, le cinéma tunisien s'est imposé à la 15e édition du Festival du film arabe de Malmö. « Les enfants rouges » de Lotfi Achour et «Bord à bord» de Sahar El Euchi ont séduit le jury, confirmant l'émergence d'un cinéma pertinent et engagé.

La 15e édition du Festival du film arabe de Malmö (Maff), qui s'est tenue du 29 avril au 5 mai 2025, a couronné le cinéma tunisien à travers deux oeuvres engagées et poignantes : «Les enfants rouges» de Lotfi Achour, et «Bord à bord» de Sahar El Euchi. Déjà salué dans plusieurs festivals internationaux, «Les enfants rouges» (titre international : Red Path), deuxième long-métrage du réalisateur Lotfi Achour, a reçu deux distinctions majeures : le prix du meilleur réalisateur et le prix spécial du jury.

Inspiré de faits réels survenus en novembre 2015 dans la région montagneuse de Mghilla, le film suit l'histoire de deux jeunes bergers pris dans l'horreur d'une attaque jihadiste. Entre réalité brutale et immersion onirique dans la psyché d'un adolescent traumatisé, «Les enfants rouges» offre un regard bouleversant sur l'innocence confrontée à la barbarie.

Coproduit entre la Tunisie, la France et la Belgique, le film avait déjà remporté le prestigieux Tanit d'or et le prix du public lors des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) en décembre 2024. Il est sorti en salle tunisienne le 23 avril dernier et arrivera sur les écrans français aujourd'hui mercredi 7 mai 2025. Autre oeuvre tunisienne remarquée à Malmö : le court métrage «Bord à bord» (On The Edge) de Sahar El Euchi, qui a reçu une mention spéciale du jury dans la compétition des courts. À travers le portrait de Mounira, une trentenaire qui gère un stand de restauration hérité de son père dans une banlieue au sud de Tunis, la réalisatrice met en lumière la résilience des femmes face aux réalités d'un environnement social marqué par le patriarcat.

Ce film, également primé aux JCC 2024 (Tanit de bronze), confirme le regard sensible et engagé de la jeune cinéaste, formée en design graphique à Tunis. Cette 15e édition du Maff a proposé une programmation riche et variée, avec 35 films sélectionnés, dont 23 longs métrages et 12 courts, issus de 12 pays arabes et de 10 coproductions occidentales. Le Grand prix du festival a été attribué au film égyptien «The Brink of Dreams» de Nada Riyadh et Ayman El Amir. En parallèle des compétitions, le film tunisien «The Bridge» (Le Pont) de Walid Mattar, primé aux JCC 2024, a été présenté hors compétition dans la section «Arabian Nights».

Fondé en 2011 par Mouhamad Keblawi, le Festival du film arabe de Malmö s'impose aujourd'hui comme la principale vitrine du cinéma arabe en Europe. Véritable pont culturel entre les mondes arabe et scandinave, il offre chaque année une plateforme de visibilité et d'échange pour les talents émergents et confirmés. La prochaine édition du Maff se tiendra du 20 au 26 avril 2026.