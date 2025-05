Congo-Brazzaville: Préservation de l'équilibre écologique - Ajesec instaure le parrainage des arbres

L'Association des jeunes pour l'éducation à la sauvegarde des éléphants au Congo (Ajesec), en collaboration avec l'ambassadeur de l'Allemagne en République du Congo, va initier la culture de parrainage des arbres, à travers la mise en place du projet de parrainage des gros arbres des forêts communautaires.

L'ambition de l'organisation non gouvernementale a été révélée, le 6 mai, à Brazzaville lors de la première conférence internationale sur le parrainage des gros arbres, tenue sur le thème « La protection des gros arbres des forêts communautaires pour le maintien de l'équilibre écologique et la conservation de l'identité culturelle des peuples autochtones ». Le projet de parrainage des gros arbres des forêts communautaires s'exécutera au Congo, au même titre que les pays de l'Europe comme l'Allemagne, la Bolivie, la France et ceux des Etats-unis.

La tenue de cette conférence, signifions-le, a été couplée au lancement officiel dudit projet par l'ambassadeur de l'Allemagne en République du Congo, Wolfgang Klapper. L'initiative de l'ONG Ajesec bénéficie du soutien financier de l'ambassade de l'Allemagne à Brazzaville. « De tels projets de parrainage des grands arbres sont depuis longtemps une réalité en Europe et en Amérique du Sud. Et je me réjouis que l'initiative puisse être mise en oeuvre pour la première fois en République du Congo, grâce à l'engagement de l'ONG Ajesec avec laquelle l'ambassade coopère depuis longtemps, dans le cadre de la protection de l'environnement », s'est réjoui le diplomate allemand.

Pour l'ambassadeur, le souhait est que ce projet qui ne s'effectue pour l'instant que dans les forêts communautaires en dehors des zones de concession soit « un modèle qui sera utilisé dans de nombreuses communes du Congo pour créer des revenus grâce à des mesures de conservation de la forêt », a-t-il soutenu. Il s'agit en fait pour tout individu du Congo et d'ailleurs, soucieux de l'avenir humanitaire, de s'approprier légalement un arbre afin d'empêcher que celui-ci soit coupé : « parrainer un arbre, c'est donner une somme d'argent par rapport au diamètre de cet arbre. Désormais, cet arbre t'appartient, il y aura ton nom à côté de l'arbre. Cet argent est utilisé pour aider les communautés à faire les activités agricoles ou l'élevage », a expliqué le Dr Vidrige Kandza, président de l'ONG Ajesec.

A travers cette initiative, l'ONG crée des conditions favorables aux Congolais pour l'acquisition des bases de protection des arbres, puisqu'en République du Congo aucune loi ne régit leur législation, si ce n'est que celle des animaux. « L'intérêt particulier de devenir parrain d'un arbre, c'est que cette personne contribue de façon indirecte à aider l'humanité de façon générale, et indirectement, son pays et plus profondément sa famille parce que l'arbre qui est parrainé va séquestrer le dioxyde de carbone, donc purifie l'air...Parrainer un arbre, c'est s'engager pour la cause humanitaire », a poursuivi le président de l'ONG.

Par ailleurs, les forets étant le milieu de vie des peuples autochtones, le parrainage des arbres contribuera également à la préservation de leurs habitats. A cet effet, l'Ahesec lance un appel au bon sens de tout un chacun pour le renforcement de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Créée le 5 juillet 2018, l'association des jeunes pour l'éducation à la sauvegarde des éléphants au Congo oeuvre dans la sauvegarde de cette espèce animalière ainsi qu'à la conservation de la biodiversité.