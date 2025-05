Congo-Brazzaville: Assainissement - Pointe-Noire se mobilise

Diverses initiatives en faveur de la salubrité sont actuellement mises en oeuvre, avec un engagement soutenu des autorités locales et municipales de la ville portuaire congolaise. Sous l'impulsion des directives du ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, la direction générale de l'Assainissement (DGA) supervise et coordonne les actions sur le terrain, tandis que le secteur privé, le milieu associatif et la population apportent un soutien actif à ces efforts collectifs.

Parmi les mesures phares, le Trimestre de l'assainissement, lancé en février dernier, les descentes de sensibilisation menées par le ministre Juste Désiré Mondelé, ainsi que les suivis et évaluations constants réalisés par la DGA sont autant d'initiatives qui visent à promouvoir la salubrité dans la capitale économique du Congo. Le dernier événement en date, la Journée nationale de salubrité, organisée chaque premier samedi du mois, a eu lieu le 3 mai dernier. Cette journée a connu un élan citoyen et transformé la ville en un chantier de nettoyage collectif.

Dès l'aube, habitants, associations et entreprises locales se sont déployés dans les rues et lieux publics, armés de balais, pelles et autres équipements pour débarrasser la ville de ses déchets. L'opération, coordonnée par la DGA, a permis de collecter les déchets, de nettoyer les artères et sensibiliser la population à l'importance de la mise en oeuvre de la circulaire n°0012/PM-CAB du 06 octobre 2018, initiée par le feu Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba.

« Cette initiative dépasse les clivages sociaux et montre que l'assainissement urbain peut devenir une priorité partagée par tous », a déclaré Yvon Kaba, directeur général de l'Assainissement. Pour lui, ces journées renforcent progressivement la conscience collective des enjeux liés à la salubrité urbaine.

Les autorités locales ont salué cet engouement citoyen, qui s'inscrit dans une stratégie plus large de sensibilisation à l'hygiène publique. « La régularité de ces actions est essentielle pour instaurer des habitudes durables », a souligné le directeur général, rappelant que « la propreté urbaine est l'affaire de tous ».

Cet événement mensuel, qui se déroule chaque premier samedi du mois, est désormais l'un des piliers de la politique d'assainissement urbain du Congo. Il vise à faire des capitales congolaises et de leurs agglomérations des références nationales en matière de salubrité urbaine. Si les résultats immédiats sont visibles grâce à des artères dégagées, le défi réside dans l'ancrage durable de comportements respectueux de l'environnement, une mission à laquelle le ministère s'attelle depuis sa création.