Congo-Brazzaville: Droits humains - Acat-Congo alerte sur l'urgence de créer un mécanisme national de prévention de la torture

Lors d'une conférence de presse qu'il a animée récemment à Brazzaville, le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Acat) au Congo, Christian Loubassou, a indiqué que pour combattre la torture dans les lieux de détention, le gouvernement doit mettre en place au plus vite un mécanisme national, conformément aux textes internationaux.

L'échange avec les professionnels des médias a porté sur les résultats de l'atelier de « Réflexion stratégique des acteurs de la chaîne pénale et de la société civile sur la problématique de la garde à vue et du respect des garanties judiciaires au Congo ». Dans les détails, Christian Loubassou a fait savoir aux journalistes qu'il y a un an, notamment le 24 avril 2024, que le Congo avait déposé auprès des Nations unies des instruments de ratification relatifs au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

Le président d'Acat a précisé que cette échéance impose au Congo quelques obligations à respecter. L'une d'entre elles dispose que chaque Etat membre doit mettre en place, un an après l'entrée en vigueur de la ratification, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants afin de lutter contre la torture. Christian Loubassou a reconnu, tout de même, qu'en matière de prévention de la torture, le Congo a accompli des avancées significatives. Il a souligné que ce mécanisme national sera un instrument indépendant, jouissant pleinement de ses pouvoirs avec une diversité dans sa composition.

Composé d'experts nationaux, ce mécanisme aura pour mission de visiter les lieux de détention pour s'assurer de l'engagement du Congo à prévenir la torture. Il permettra surtout de promouvoir la transparence dans les lieux de détention, de renforcer les capacités des agents de l'Etat en matière de prévention de la torture. Pour mettre un terme à la torture, le président de l'Acat-Congo a affirmé qu'un dialogue permanent sera institué entre le gouvernement, les autres structures étatiques, notamment la police, la justice et la société civile.

Affiliée à la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Fiacat), l'Acat-Congo est une organisation de défense des droits de l'homme fondée en 1993. Elle intervient dans la lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le plaidoyer, l'assistance judicaire et juridique, la visite des lieux de détention et la formation.