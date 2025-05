Congo-Brazzaville: Commémoration du 9 mai - L'ambassadeur russe Ilias Iskandarov salue la présence du pays

La célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie se déroulera le 9 mai à Moscou. Prélude à cet événement, l'ambassadeur de Russie a organisé mardi à Brazzaville une réception au cours de laquelle il a salué la présence du président Denis Sassou N'Guesso dans la capitale russe pour cette commémoration historique.

« La décision du président congolais d'honorer la mémoire des héros tombés au combat et de partager avec nous le triomphe de la victoire sur le fascisme suscite le plus profond respect et un sincère sentiment envers lui et le peuple congolais », a déclaré le diplomate russe lors d'une allocution de circonstance en présence de plusieurs diplomates et du ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Gilbert Mokoki, représentant le gouvernement.

Plusieurs autres chefs d'Etat et de gouvernement prendront part à cette commémoration sur la place Rouge à Moscou le 9 mai. Selon le diplomate Ilias Iskandarov, la journée de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie unit différentes générations et diverses nations. « Nous avançons en nous appuyant sur nos traditions formées pendant des siècles, en manifestant un grand respect pour l'histoire et la culture des autres peuples et pays, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous serons capables d'assurer un avenir libre, sûr et paisible à la planète », a-t-il déclaré.

En exprimant une profonde gratitude aux volontaires de la « France libre » dont le quartier général était basé à Brazzaville, Ilias Iskandarov a précisé que la Russie n'a jamais minimisé de l'aide apportée par les alliés y compris la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Pour la sauvegarde de la paix, « La Russie, qui a toujours été et restera un partenaire fiable et fidèle à ses alliés, fera tout afin d'éviter un affrontement mondial mais en même temps elle ne permettra à personne de la menacer », a-t-il conclu.