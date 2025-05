Afrique: Eliminatoires du Chan 2024 - Les deux derniers qualifiés seront connus ce week-end

Les deux derniers qualifiés à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan) vont être connus, le 11 mai, au terme des matches retour qui opposeront respectivement, le 9 mai, à Annaba l'Algérie à la Gambie et le 11 mai à Pretoria l'Afrique du Sud au Malawi.

L'Algérie finaliste de la dernière édition a été exemptée du début de ce deuxième tournoi de qualification du Chan ayant regroupé sept sélections. Elle a été directement qualifiée pour ce tour décisif et affronte en aller-retour la Gambie qui a éliminé le Gabon au tour précédent. Notons que ce tour a été organisé à la suite du retrait de la Tunisie et de la Libye pourtant qualifiées pour la phase finale du Chan.

Lors du match aller disputé le 3 mai au stade de l'Indépendance de Bakau, la Gambie et l'Algérie se sont neutralisées 0-0. Le match retour s'annonce décisif pour les deux sélections. Dans l'autre match, le Malawi a fait un pas important vers la qualification en s'imposant à domicile devant l'Afrique du Sud sur un score étriqué 1-0. Le match retour reste très ouvert.

Les vainqueurs vont compléter le tableau du groupe C dans lequel se trouvent déjà l'Ouganda, le Niger et la Guinée. La phase finale du Chan CAF Totalenergies, qui sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, se tiendra du 2 au 30 août 2025. Dix- neuf sélections réparties dans quatre poules dont trois de cinq prendront part.

Le groupe A comprend le Kenya, le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. La Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine sont dans le groupe B. L'Ouganda, le Niger, la Guinée et les deux derniers qualifiés vont composer le groupe C. Le dernier groupe mettra aux prises le Sénégal, le Soudan et le Nigeria. Il y a une incertitude quant à la participation du Congo pourtant qualifié sur le terrain mais la Guinée équatoriale avait porté les réserves et obtenu gain de cause auprès de la Confédération africaine de football pour la disqualification des Diables rouges locaux.