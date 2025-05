Tunisie: 1ère édition du Festival International Francophone du Documentaire Sportif à Hammamet ! - «Sport & Docs»

Du 23 au 25 janvier 2026, la ville de Hammamet vibrera au rythme du sport, du cinéma et de la francophonie. Ce tout nouveau festival mettra à l'honneur des documentaires engagés, centrés sur le handicap, la place des femmes dans le sport et l'inclusion sociale. Un rendez-vous inédit en Tunisie, fidèle à ses valeurs de diversité, de culture et d'humanité.

Ce n'est pas une surprise: la Tunisie oeuvre depuis des années à la rencontre du cinéma et du sport à travers la diversité de notre francophonie si précieuse et si chère à nos coeurs. D'ailleurs, faut-il le rappeler, cette même Tunisie est l'une des nations fondatrices de la francophonie avec le Sénégal et le Nigeria, Depuis 1966, les Journées cinématographiques de Carthage démontrent que le 7e art inspire et anime la Tunisie.

Il n'est donc pas surprenant que la 1ère édition du Festival International francophone du documentaire sportif se déroule à Hammamet (Tunisie) du 23 au 25 janvier 2026. Cette grande première mettra en lumière une sélection d'oeuvres inédites, remarquables et surprenantes de documentaires et reportages ayant pour thème cette année : le handicap dans le sport, la place des femmes et l'inclusion sociale.

Il n'est toujours pas surprenant que cette riche terre de Tunisie s'implique aussi fortement dans les valeurs de tolérance, d'humanité et de mixité sociale. Par ces temps troubles et incertains, le partage, l'acceptation des différences sont magnifiés à travers le regard du sport et des sportifs.

Il n'est enfin pas surprenant que cet événement fasse de la francophonie une des valeurs sûres et immuables pour lesquelles la Tunisie a toujours oeuvré. Une conférence de presse est prévue le 12 mai à 11h00 à l'hôtel Africa.