Tunisie: L'OIM et le pays renforcent leur partenariat pour exploiter l'engagement de la diaspora

Le Ministère tunisien des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), a conclu hier avec succès un atelier thématique sur l'engagement de la diaspora dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), présidé cette année par la Colombie.

L'événement a été officiellement inauguré par la Directrice générale de l'OIM, Mme Amy Pope, le Ministre tunisien des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, S.E. M. Mohamed Ali Nafti, et S.E. M. Gustavo Adolfo Gallón Giraldo, Représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à Genève.

« La diaspora tunisienne continue d'impressionner par son engagement indéfectible en faveur du développement économique du pays. Aujourd'hui, elle est le principal contributeur de la Tunisie et une source essentielle de soutien à notre nation. Là où le coeur demeure, le dévouement suit - et la diaspora tunisienne en est la preuve vivante. Bien que dispersée à travers le monde, elle reste profondément liée au destin de la Tunisie, constituant l'un de ses piliers les plus inébranlables », a souligné S.E. M. Mohamed Ali Nafti.

Plus de 340 participants, présents en personne et en ligne, représentant divers gouvernements et les agences des Nations Unies, ont participé à l'atelier.

L'atelier s'est conclu par des recommandations stratégiques clés, ouvrant la voie au 15ᵉ Sommet du FMMD qui se tiendra en Colombie plus tard cette année.

· Au-delà des transferts de fonds traditionnels, les secteurs émergents, tels que l'économie verte, la transformation numérique et les infrastructures, offrent des opportunités prometteuses pour l'investissement et l'entrepreneuriat de la diaspora.

· L'engagement de la diaspora ne peut pleinement se concrétiser que par une coopération inclusive et multipartite, des approches fondées sur les données, des mécanismes financiers innovants et des environnements favorables aux niveaux national et local.

· Les jeunes et les diasporas des deuxièmes et troisièmes générations sont des acteurs essentiels dans la construction de passerelles durables pour l'innovation et le développement. Nous devons continuer à les impliquer de manière significative.

Ces recommandations contribuent directement à la mise en oeuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) et de la Déclaration de Dublin du Sommet mondial de la diaspora (SMDI).

« Nous souhaitons tirer parti de l'expertise et des réseaux de la diaspora tunisienne dans des secteurs à fort potentiel afin de valoriser les jeunes talents tunisiens et africains. Associée aux efforts gouvernementaux et aux investissements des pays partenaires, la Tunisie peut être un exemple majeur d'engagement de la diaspora en faveur du développement durable national et régional, en particulier de la croissance économique », a déclaré M. Ahmed El Fadhel, président de l'Association tunisienne de l'espace (TUNSA) et cofondateur et directeur technique de Climate Innov.

Globalement, l'atelier a constitué une occasion stratégique de mettre en lumière la forte contribution de la migration au développement social et économique de la Tunisie, dont 15 % des ressortissants résident à l'étranger et 5 % du PIB sont liés aux transferts de fonds. Il coïncide également avec le lancement du processus soutenu par le système des Nations Unies pour élaborer le prochain plan de développement de la Tunisie (2026-2030).

« L'OIM se réjouit de collaborer avec le gouvernement tunisien et tous ses partenaires pour concrétiser nos objectifs communs et exploiter la force transformatrice de l'engagement de la diaspora afin d'obtenir un impact durable et des changements significatifs », a déclaré la DG Pope.

Cet événement a été rendu possible grâce au généreux soutien de la Coopération italienne.