Congo-Kinshasa: La malnutrition des enfants dans la province du Haut-Uélé.

La sécurité alimentaire en République Démocratique du Congo s'enlise davantage dans une situation critique avec plus de 25.6 millions des personnes, soit le 1/4 de sa population, en sphase d'insécurité alimentaire aiguë. La résurgence des violents conflits armés dans sa partie EST, drainant avec eux des déplacements massifs des populations; couplée au climat d'insécurité accrue dans les milieux ruraux, contribuent à alimenter cette précarité alimentaire des millions des congolais.

Si les provinces orientales, du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri sont les plus touchées par la malnutrition, la province du Haut-Uelé n'en démeure pas moins épargnée. Elle n'est pas du tout loin des 3 précédentes et affiche un score de 20% de sa population en phase 3, selon le dernier rapport IPC. Les chiffres officiels fournis par la Division de communication du Programme National de Nutrition sont alarmants, et renseignent : plus de 48% des enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition. A Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, la situation y démeure très préoccupante et la malnutrition sévère y touche de nombreux enfants. Ces derniers nécessitant une prise en charge urgente et adéquate.

Ces chiffres inquiétants ont attiré l'attention de Bana Okapi, et suscité une envie d'en savoir plus.

En effet, pour certains experts contactés à cet effet plusieurs facteurs sont en cause, c'est entre autres : la pauvreté qui entraîne une mauvaise alimentation, les grossesses précoces, et les urgences humanitaires comme les déplacements de populations dus aux conflits. Notre numéro de ce jour est revenu sur tous ces facteurs et a présenté une vue globale de la situation sur terrain tout en évoquant des pistes de solution pour rémedier au problème.