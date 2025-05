Congo-Kinshasa: Risque de coupure de la Route nationale 1 à Kenge en raison d'une érosion

La Route nationale 1 (RN1) est menacée de coupure dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, à la suite de la stagnation des eaux de pluie sur un pont situé sur cette voie, qui a provoqué une importante érosion et la formation de nombreux nids-de-poule. L'alerte a été lancée ce mardi 6 mai par le maire de Kenge, Noël Kuketuka. Cette situation augmente les risques d'accidents, fait savoir le maire qui plaide pour une reprise rapide des travaux d'entretien par l'Office des routes.

Selon Noël Kuketuka, maire de Kenge, la situation est alarmante sur la RN1, précisément au niveau du pont kilométrique 273 situé au quartier Kikwit, en plein chef-lieu du Kwango. À proximité de cet endroit, une importante érosion menace la route, avertit-il.

Dans un entretien accordé à Radio Okapi lundi, le maire de Kenge explique que les eaux de pluie stagnantes et non évacuées, la boue et les nids-de-poule augmentent considérablement le risque d'accidents :

« Il y a de l'eau qui stagne à cet endroit, car à côté, il y avait un grand bassin de rétention. Faute de curage par l'Office des routes, le bassin a cédé, et a provoqué une érosion. Cette érosion menace d'endommager la route. Elle deviendra inutilisable, et cela provoquera des déviations à travers la cité où les véhicules risquent de s'embourber ».

A cet endroit, la route étant déjà entamée, la présence des nids-de-poule profonds présente « un risque réel de renversement de véhicules dans l'eau », alerte-t-il.

L'autorité urbaine souligne que la persistance de cette situation risque de bloquer complètement la circulation sur cet axe routier. Noël Kuketuka plaide pour la relance urgente des travaux d'entretien.

« Il faut donc canaliser les eaux de ruissellement pour éviter qu'elles n'accélèrent l'avancée de l'érosion. Si les travaux ne sont pas accélérés, il y aura des pannes et la route sera totalement bloquée », insiste-t-il.

La Route nationale 1 est d'une importance socio-économique capitale, car elle facilite la circulation des personnes et permet les échanges commerciaux entre Kinshasa et les provinces du Kwilu, Kwango, Kasaï et d'autres régions de la RDC et des pays voisins.