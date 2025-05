Burkina Faso: Sécurité climatique - Le pays affine sa stratégie nationale

La Commission nationale de planification du développement (CNPD) a tenu une session d'examen de la stratégie nationale de sécurité climatique au Burkina Faso (2024-2028) et de son Plan d'actions opérationnel, mercredi 7 mai 2025, à Ouagadougou.

Face aux effets croissants du changement climatique sur les ressources naturelles et les conditions de vie des populations, le Burkina Faso a engagé un processus d'élaboration d'un document stratégique de sécurité climatique. A cet effet, les membres de la Commission nationale de planification du développement (CNPD) ont été conviés à une session de validation dudit document et de son plan d'actions, mercredi 7 mai 2025, à Ouagadougou.

Le Directeur général (DG) de l'économie et de la planification, Larba Issa Kobyagda, a rappelé que la CNPD est une instance technique chargée d'évaluer la pertinence et la cohérence des documents de stratégie publique. Il a souligné que l'examen minutieux de ces textes va permettre leur alignement avec les priorités nationales et les Objectifs de développement durable (ODD).

Le conseiller technique, Ylassa Djenda, a salué le caractère participatif de l'élaboration du document qui est une initiative du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de l'Autorité du Liptako-Gourma (ALG).

Selon lui, la stratégie est le fruit d'un travail collectif impliquant plusieurs acteurs étatiques, communautaires et partenaires techniques. Il a rappelé que l'élaboration de la Stratégie nationale de sécurité climatique répond à un impératif de résilience face aux effets du changement climatique qui affecte les secteurs vitaux comme l'agriculture, l'eau, l'énergie et la sécurité.

Renforcer la résilience des populations

Il a expliqué que cette stratégie va contribuer à la stabilisation, au renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes. Il a aussi mis l'accent sur l'importance du plan d'actions qui va permettre de traduire la vision stratégique en actions concrètes, planifiées et budgétisées.

« Ce document stratégique est le fruit d'une large concertation avec les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales », a-t-il affirmé. Pour lui, cette stratégie constitue un cadre cohérent qui va permettre de guider l'action publique dans la prévention des risques climatiques et l'adaptation des populations vulnérables.

Ylassa Djenda a également souligné l'importance du Plan d'actions opérationnel qui accompagne la stratégie. M. Djenda a identifié des mesures concrètes, chiffrées et planifiées dans le temps, pour renforcer la sécurité climatique à l'échelle nationale et locale. Il a enfin remercié les partenaires, notamment le PNUD et l'ALG, pour leurs appuis constants dans la mise en oeuvre de cet outil stratégique.

Le secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable (SP-CNDD), Pamoussa Ouédraogo, a rappelé que cette stratégie s'inscrit dans le prolongement de la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique, signée en novembre 2023. « Le document soumis à validation a un coût estimé à 350 milliards FCFA, avec déjà une perspective de financement de 13 %, soit environ 46 milliards FCFA à rechercher », a-t-il indiqué.

Plus de 20 millions de dollars ont déjà été mobilisés pour sa mise en oeuvre dans les pays de l'AES dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour le chef de département du développement durable à l'Autorité du Liptako-Gourma, Abdoul Aziz Hainikoye, cette session va permettre aux membres de la CNPD de formuler des recommandations pour améliorer le document et garantir sa cohérence avec les cadres stratégiques existants.

Il a précisé qu'au Burkina Faso les choses sont en avance par rapport aux deux autres pays et a exprimé sa satisfaction vis à vis de cela. Si elle est adoptée, la Stratégie nationale de sécurité climatique deviendra un outil de référence pour la résilience climatique et la stabilité au Burkina Faso.