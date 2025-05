Algérie: Le pays participe activement à plusieurs projets de coopération régionale et appelle à la construction d'un nouveau modèle de développement

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mercredi à Freetown, que l'Algérie, en tant que pays fondateur de l'Initiative du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), participe activement à plusieurs projets de coopération régionale dans le cadre de cette initiative, notamment dans les domaines du développement humain, de l'agriculture, du commerce de l'énergie et du transfert de technologies.

À cet effet, le président de la République a évoqué les efforts de l'Algérie pour la réalisation de plusieurs projets d'intégration comme le parachèvement de la partie située sur son territoire du projet de l'autoroute transsaharienne qui reliera Alger à la ville de Lagos (Nigeria) et le projet de la route reliant la ville de Tindouf en Algérie à celle de Zouerate en Mauritanie en cours d'exécution, lequel ouvrira de "véritables perspectives pour le développement des relations bilatérales et la réalisation de l'intégration régionale".

L'Algérie œuvre aussi à l'extension du réseau de fibre optique jusqu'aux frontières avec le Niger et la Mauritanie, à même de "contribuer à réduire le fossé numérique et à renforcer l'accès aux technologies modernes de l'information et de la communication pour qu'elles soient accessibles à tous".

Dans ce contexte, le projet du gazoduc transsaharien a atteint une phase avancée d'études, estimant que ce projet est appelé "à ouvrir des perspectives prometteuses aux pays de transit, ainsi qu'à l'ensemble de la région, non seulement en favorisant l'intégration des activités économiques et l'attraction des investissements, mais aussi en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de la population et à la préservation de l'environnement", dira le président de la République dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui devant les participants au 3e Forum africain sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire pour le développement durable, dont les travaux ont débuté mercredi à Freetown.

Le président de la République a également ajouté que l'Algérie abritera du 4 au 10 septembre 2025, la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui représente "un rendez-vous majeur pour les acteurs économiques et les hommes d'affaires africains, en vue d'explorer les opportunités de partenariat et d'investissement en Afrique, dans le cadre du projet d'intégration économique continentale".

La conviction de l'Algérie et son engagement en faveur de la solidarité africaine ainsi que sa contribution au renforcement de la coopération Sud-Sud, "demeure ferme et constant", de même qu'elle œuvre avec détermination à la promotion de la coopération régionale, africaine et internationale, afin d'atteindre les résultats escomptés, de les traduire en réalités tangibles et de valoriser les expériences locales pour en tirer un bénéfice mutuel", a relevé le président de la République, appelant à saisir l'opportunité, pour construire un modèle de développement global, à même "de faire de notre continent africain un véritable partenaire actif dans l'édification des fondements d'un ordre mondial plus juste et plus équitable".