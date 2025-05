Algérie: Journée nationale de la Mémoire - Le pays demeurera attachée à sa revendication légitime de traiter le dossier de la Mémoire avec sérieux et responsabilité

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga a affirmé que l'Algérie demeurera attachée à sa revendication légitime et de principe de traiter le dossier de la Mémoire avec sérieux et responsabilité.

Dans une déclaration à l'APS, à la veille de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, coïncidant avec la commémoration des massacres du 8 mai 1945, M. Rebiga a précisé que la commémoration du 80e anniversaire de ces massacres intervenait "dans un contexte national et international particulier, marqué par de profondes mutations à l'échelle mondiale, notamment la recrudescence des défis auxquels font face les peuples en matière de justice historique et de leur droits à une reconnaissance de leur mémoire".

Il a réaffirmé, dans ce sens, que l'Algérie "demeurera, quelles que soient les circonstances, attachée à sa revendication légitime et de principe de traiter le dossier de la Mémoire avec sérieux et responsabilité, loin des calculs conjoncturels et des manoeuvres médiatiques", un traitement "fondé sur la vérité, le respect mutuel et la fidélité au serment des chouhada".

A ce propos, le ministre a rappelé que les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que son souci de préserver la mémoire des chouhada, s'inscrivaient dans le cadre du "devoir national dicté par la loyauté et la fidélité aux sacrifices consentis par des millions de chouhada", des décisions visant également "la lutte contre toute tentative de rupture du peuple algérien avec sa mémoire, ses symboles, ses principes et ses valeurs, tout en contrant les intentions malveillantes ciblant la Mémoire nationale, étant un pilier essentiel de l'édification de l'Algérie nouvelle".

Par ailleurs, M. Rebiga a qualifié la date du 8 mai 1945 d'étape "décisive et cruciale dans l'histoire algérienne", soulignant que cette douloureuse épreuve "constituait le référendum ultime à travers lequel le peuple algérien, toutes composantes confondues, a su choisir sa voie vers la liberté et l'autodétermination".

Il a ajouté que tout observateur du dossier de la Mémoire nationale ne pouvait que constater "le bond qualitatif et les réalisations accomplis pour sa préservation", étant "le rempart inexpugnable de l'unité nationale et la référence idéale pour la préservation de l'identité nationale".

Cet intérêt se manifeste, poursuit-il, à travers diverses décisions prises dans ce sens, à l'instar de la constitutionnalisation de la Proclamation du 1er Novembre 1954, une première depuis l'indépendance, outre la consécration d'une importante partie de la Loi fondamentale du pays à l'histoire du mouvement national, en sus de l'engagement de l'Etat à garantir le respect des symboles de la Révolution, de la mémoire des chouhada, de la dignité de leurs familles et des moudjahidine.

Le président de la République a également oeuvré, ajoute M. Rebiga, à l'institutionnalisation de la Journée nationale de la Mémoire, commémorant les victimes des massacres du 8 mai 1945, et de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens (SMA) célébrée le 27 mai de chaque année, en hommage à l'exécution du Chahid Mohamed Bouras, fondateur du mouvement scout, outre la décision de consacrer une minute de silence à la mémoire des enfants de la communauté nationale victimes des massacres du 17 octobre 1961 à Paris.

Parmi les principales réalisations du Président de la République, dans le domaine de la préservation de la Mémoire nationale, "la récupération des crânes de la Résistance populaire, qui étaient séquestrés au Musée de l'Homme à Paris". Une démarche témoignant de "la volonté du Président de la République et sa détermination à connecter l'Algérie d'aujourd'hui à une étape honorable de son histoire", ce qui se veut "un jalon solide dans le processus d'édification d'une Algérie nouvelle qui valorise les sacrifices et tient ses promesses".

Pour consolider davantage les efforts de l'Etat visant à transmettre l'histoire aux générations montantes, une chaine pour la mémoire a été créée en octobre 2021, une décision ayant été prise dans le cadre des efforts du président de la République, tendant à "vulgariser l'histoire au profit des générations, en vue de contribuer à la promotion de la communication intergénérationnelle".

L'intérêt du président de la République pour le dossier de la Mémoire s'est également manifesté, à travers la création du mécanisme de la Commission conjointe de la mémoire et la création de l'établissement "El-Djazairi" pour la réalisation d'un film sur l'Emir Abdelkader, et le parrainage des grandes manifestations et programmes historiques dont la commémoration du 60e anniversaire de l'Indépendance et le 70e anniversaire de la révolution de libération nationale, tout en accordant une importance capitale aux grands programmes relatives à l'histoire nationale y compris le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Dans le même cadre, le secteur des moudjahidine a oeuvré à la concrétisation des orientations du président de la République dans ce sens, à travers la création de plateformes numériques et d'applications numériques, à l'instar de "l'Algérie de la gloire", de l'application mobile "Histoire de l'Algérie 1830-1962", outre la numérisation du travail des musées et de témoignages vivants.

Le ministre a estimé que ces réalisations constituent "de gigantesques pas vers la promotion et la protection de l'écriture de l'histoire et sa transmission aux générations montantes".