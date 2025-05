Algérie: Cherfi affirme que le pays a accompli de 'grands progrès' en matière de protection de l'enfance

Mascara — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Mme Meriem Cherfi, a affirmé mercredi à Mascara que l'Algérie connaît actuellement de "grands progrès" dans le domaine de la protection de l'enfance, rappelant que ce dossier figure parmi les priorités au programme du président de la République.

Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre régionale ayant pour thème "l'enfance en Algérie", Mme Cherfi a déclaré que "le dossier de l'enfance dans notre pays est une priorité au programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce qui a permis à l'Algérie de réaliser aujourd'hui de grandes avancées dans ce domaine".

"La Constitution de 2020 a intégré, pour la première fois, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, à travers l'article 71 qui consacre le devoir de la famille et de l'Etat à veiller sur l'enfant, à le protéger et à lutter contre toutes les formes de violence dont il pourrait être victime, en faisant de cet intérêt supérieur le seul critère guidant les politiques, les mesures et les procédures qui le concernent", a-t-elle encore souligné.

Par ailleurs, Mme Cherfi a annoncé la préparation de la création d'une "cellule nationale de vigilance" chargée de protéger les enfants contre les dangers liés à l'usage abusif des technologies modernes et toute atteinte à leurs droits sur les réseaux sociaux.

Elle a également indiqué que les préparatifs sont en cours pour le lancement d'un "Plan national d'action pour la protection de l'enfance" pour la période de 2025 à 2030, en coordination avec les départements ministériels, les corps de sécurité, les acteurs de la société civile, les experts, et la participation des enfants eux-mêmes.

Pour assurer la réussite de ce plan, a-t-elle poursuivi, l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) a entamé, l'année dernière l'organisation d'assises régionales dans les wilayas du Sud et de l'Est du pays sur le thème "l'enfance en Algérie", avant de poursuivre avec la rencontre régionale des wilayas de l'Ouest, organisée aujourd'hui (mercredi) à Mascara.

Ces rencontres régionales comprennent des ateliers abordant tous les aspects liés à l'enfance, notamment le cadre juridique, l'éducation de qualité, les soins de santé, la protection immédiate, ainsi que la prévention contre les dangers et fléaux sociaux, a précisé Mme Cherfi.

De son côté, le wali de Mascara, Fouad Aïssi a mis en avant, dans son intervention, les efforts déployés par les autorités locales en faveur de l'enfance, à travers les différents programmes destinés à cette catégorie, notamment le soutien à l'établissement pour enfants assistés de Tighennif, l'accompagnement des associations actives dans le domaine et l'élargissement des espaces éducatifs et culturels dédiés aux enfants dans les différentes communes de la wilaya.