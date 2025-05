Algérie: Le Conseil de la nation participe à distance à la réunion du Groupe de travail sur la science et la technologie de l'UIP

Alger — Le membre du Conseil de la nation, Kamel Khelifati a pris part, mercredi, par visioconférence, à la réunion du Groupe de travail sur la science et la technologie relevant de l'Union interparlementaire (UIP), a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

M. Khelifati a participé à cette réunion organisée en marge de la session de l'école spécialisée Science au service de la paix, qui se tient du 5 au 9 mai en Jordanie, sous le thème: "Comprendre l'intelligence artificielle (IA) et son impact sur le travail parlementaire: intelligence artificielle et conscience humaine et éthique", précise le communiqué.

Cette réunion vise à "élargir les concepts de l'intelligence artificielle et son impact sur la science, la technologie, la société et l'avenir de l'humanité", ainsi qu'à mettre en lumière "les défis éthiques et les opportunités offertes pour développer le rôle de l'IA en tant que technologie de transformation dans le monde moderne", ajoute la même source.

Lors de cette session, le sénateur Khelifati a souligné "l'importance d'encourager l'innovation et de promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines, au vu de son rôle dans l'optimisation des performances".