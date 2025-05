Afrique: L'Algérie engagée à contribuer aux efforts complémentaires au niveau du continent africain et des agences de développement pour la mise en oeuvre des recommandations du Mécanisme africain

Freetown — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi, dans une allocution prononcée lors de l'ouverture des travaux du 3e Forum africain sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, tenu à Freetown, que la présidence par l'Algérie du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), illustre son engagement ancré en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et de la contribution aux efforts complémentaires au niveau du continent africain visant à instaurer la paix, la stabilité et la prospérité.

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le président de la République a rappelé l'élargissement, en 2017, du mandat et des missions du Mécanisme africain, pour inclure le suivi et l'évaluation de l'Agenda africain 2063 ainsi que du Programme de développement durable à l'horizon 2030, afin de réaliser les objectifs du développement et de la bonne gouvernance, marquant ainsi un tournant ayant permis au Mécanisme de traiter de manière plus globale les questions de gouvernance et de développement sur le continent.

Le Mécanisme africain a fourni, à travers plus de 30 examens nationaux et ciblés, des visions et des recommandations pratiques sous le leadership africain, dans les domaines de la gouvernance politique et économique, de l'équité et du renforcement des capacités institutionnelles, a poursuivi le président de la République.

Pour le Président de la République, le Mécanisme africain incarne les principes de la coopération entre les pays du Sud et constitue un mécanisme continental fondé sur le dialogue entre pairs et l'échange d'expériences entre les Etats membres, tout en traduisant l'ambition collective de l'Afrique pour renforcer les pratiques démocratiques et de consolider les fondements de l'Etat de droit.

Le président de la République a également précisé que l'Algérie, partant de sa responsabilité continentale, contribue au renforcement de la coordination entre les organes de l'Union africaine et les agences de développement pour la mise en oeuvre des recommandations du Mécanisme africain, notamment à travers des initiatives telles que le Programme de gouvernance continentale, le projet de création d'une Agence africaine de notation du crédit et le projet GOV-Tech, autant d'outils en mesure d'opérer un changement concret dans le cadre des efforts de la coopération élargie entre les pays du Sud.