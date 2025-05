Algérie: Maintenance de la raffinerie de Skikda - Toutes les mesures prises pour assurer l'approvisionnement régulier du marché en carburants

Alger — Le PDG du Groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a affirmé que toutes les mesures ont été prises pour assurer l'approvisionnement régulier du marché national en carburants et honorer les engagements du Groupe envers ses clients, durant la période de maintenance périodique programmée de la raffinerie de Skikda, l'une des principales unités de raffinage du pays, indique, mercredi, un communiqué de Sonatrach.

Cette déclaration a été faite lors d'une visite de travail et d'inspection effectuée, mardi, par M. Hachichi à plusieurs unités de production de la zone industrielle de la wilaya de Skikda, notamment à la raffinerie, qui est considérée comme "l'une des infrastructures stratégiques du Groupe", car "elle couvre 67% des besoins du marché national en produits pétroliers et carburants".

Ainsi, le PDG a précisé que "toutes les mesures ont été prises pour garantir l'approvisionnement régulier du marché national et honorer les engagements du Groupe envers ses clients pendant la période de maintenance".

Il a salué les efforts des travailleurs et techniciens en charge de ces travaux qui se déroulent dans de "bonnes conditions" et "conformément aux normes de sécurité en vigueur", ajoute la même source.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du suivi périodique des projets stratégiques, s'est déroulée en présence du wali de Skikda, Said Akhrouf et de plusieurs cadres dirigeants de Sonatrach et a permis au PDG du groupe d'inspecter l'état de la raffinerie qui comprend trois unités principales : une unité de distillation du pétrole brut, une unité de séparation du propane et du butane, ainsi qu'une unité de production d'essence.

Lors de la première étape de cette visite, M. Hachichi a écouté un exposé technique sur les mesures préventives adoptées pour garantir une réalisation sécurisée et efficace des travaux, conformément aux normes HSE.

"Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la réalisation, dans les meilleures conditions et les délais impartis, de cette opération de maintenance programmée pour une durée de 25 jours", souligne le communiqué.

L'Activité de raffinage et de pétrochimie (RPC) supervise les travaux, l'exécution étant confiée aux sociétés "SOMIZ" et "SOMIK", filiales de la Sonatrach spécialisées dans la maintenance industrielle, ainsi qu'à l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGPT), également filiale de la Sonatrach.

A cette occasion, M. Hachichi a inspecté le projet de réalisation du grand réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) au complexe de liquéfaction "GL1K", relevant de l'activité de liquéfaction et de séparation (LQS), avec une capacité globale de 150.000 M3, dont l'état d'avancement des travaux a atteint 76%.

Le projet vise à accroître la capacité de stockage et à améliorer la flexibilité des opérations de chargement et de déchargement, de manière à renforcer les capacités d'exportation et à répondre à la demande internationale croissante en cette énergie propre.

La délégation a visité également le site de l'incinérateur industriel du complexe "GL1K", qui contribue à la réduction de l'empreinte carbone, dans le cadre de la stratégie Climat de la Sonatrach visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et du plan de décarbonation des opérations de production de GNL et de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ajoute le communiqué.

Elle a inspecté également le projet du complexe pétrochimique de production d'alkylbenzène linéaire (LAB), dont les travaux ont été lancés après la signature du contrat avec la société italienne Tecnimont en mars 2024.

Ce projet, dont le taux d'avancement des travaux avoisine les 20%, a pour objectif de valoriser les produits pétroliers (kérosène et essence) disponibles à la raffinerie de Skikda, et de répondre à la demande nationale croissante en alkylbenzène linéaire, utilisé dans la fabrication des détergents. Il contribuera également à couvrir le marché national et à exporter l'excédent d'ici fin 2027.

Au terme de la visite, le PDG a réaffirmé l'engagement de la Sonatrach à développer son infrastructure industrielle conformément aux plus hauts standards techniques et environnementaux, en vue de conforter sa position de leader dans le secteur de l'énergie, aux plans national et international, conclut le communiqué.