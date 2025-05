Algérie: APN - Bentaleb présente un exposé sur le projet de loi portant abaissement de l'âge de la retraite dans le secteur de l'Education

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a présenté, mercredi, un exposé devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), portant sur le projet de loi relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans le secteur de l'Education, indique un communiqué du ministère.

Lors de sa présentation du projet de loi complétant la loi n 83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite, M. Bentaleb a affirmé que ce projet de loi intervenait "en application des instructions du président de la République, données lors des réunions du Conseil des Ministres tenues respectivement les 22 décembre 2024, 9 février et 20 avril 2025", précise la même source.

Le ministre a déclaré que le projet de cette loi vise à "permettre aux enseignants des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire), ainsi qu'aux corps de l'inspection, des surveillants généraux et des directeurs des établissements éducatifs relevant du secteur de l'Education nationale, de bénéficier, à leur demande, d'un départ à la retraite anticipée, en signe de reconnaissance et d'appréciation des efforts qu'ils déploient dans la formation des générations".

Et de souligner que ce texte "octroie aux intéressés la liberté de choisir entre la poursuite de leur activité professionnelle ou leur mise à la retraite, dans un cadre de responsabilité et de flexibilité, en parfaite adéquation avec la spécificité de la noble profession d'enseignant et son rôle fondamental dans l'édification de la société".

Les nouvelles dispositions que comporte le projet stipulent "l'abaissement de l'âge de la retraite de trois (03) années par rapport à l'âge légal fixé à 60 ans pour les hommes, leur permettant ainsi de prétendre à la retraite dès l'âge de 57 ans" et "l'abaissement de l'âge de la retraite de trois (03) années par rapport à l'âge légal fixé à 55 ans pour les femmes, leur offrant la possibilité de bénéficier de la retraite à l'âge de 52 ans, sans cumul possible de cet abaissement avec celui accordé au titre de l'éducation des enfants, tel que stipulé à l'article 8 de la loi relative à la retraite", conclut le communiqué.